«Три сестры». Чехов Антон. Большой драматический театр им. Товстоногова (СПб). Реж. Панков Владимир. (премьера 07.03.2017).

Три сестры; 3

И было три Мойры — Клото, Лахезис и Атропа. На сцене появляются три женщины в возрасте, это состарившиеся Ольга, Маша и Ирина. Они так и будут сопровождать все действие и брать на себя часть реплик и диалогов наравне с тремя молодыми сестрами. На сцене присутствуют шесть сестер, два разновозрастных набора. Сестрам в возрасте не придумывается история. Время вводится через них в спектакль, но оно только констатируется. Время не становится действующим лицом или движителем истории, оно только свидетельствует, что все уйдут, как бы они не надеялись и не страдали. Сестры в возрасте только Мойры, но и они не знают всего, и заключительный коллективный монолог про «если бы знать» произносят они. Спектакль не только удвоил количество сестер, но и почти удвоил сценическое действие, он идет четыре с половиной часа. Новых трактовок практически нет, местами придумана коллективная суета, но все, как это и принято в режиссуре Владимира Панкова, прослоено живой музыкой. Ее много, иногда она заглушает слова и господствует на сцене. Лучше всего было бы, если из спектакля совсем убрали слова, и музыка бы сопровождала немое действие. Получилось бы что-типа «Бала» Эторе Сколы или «Вишневого сада» Люка Персеваля. Этому действию слова только мешают. Они скорее ритуальны и для актеров, и для режиссера, чем содержательно наполнены. За последнее время было много интересных вариантов «Трех сестер», у Жолдака, Бутусова, Эренбурга, «глухонемые» сестры Кулябина. В этом ряду «музыкальные» сестры Панкова «застряли» между жанрами. Говорить они частично разучились, но все еще говорят, говорят, и не могут стать только музыкой, которая играет так весело, так радостно, что кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем.