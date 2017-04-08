Театральный феномен

Михаил Булгаков «Записки юного врача» Театр Мастерская, режиссёр Григорий Козлов, 2016

Феноменальный спектакль! Феномен его:

— в силе и плотности переживаний юного врача, рождающихся и происходящих на глазах зрителей, полтора часа мы захвачены и погружены в происходящее.

— в человеческой сущности этих переживаний. Каждый человек живёт в первый раз, и эти эмоции «маленького» человека, которому необходимо вот здесь и сейчас в первый раз в жизни сделать нечто «большое», в той или иной степени знакомы каждому живущему.

— в слитности персонажа и актёра. Между ними никакой дистанции. Когда он выходит и идёт по проходу между сценой и первым рядом, затем деликатно просит проверить выключены ли мобильные телефоны – это ещё актёр, следующая фраза, про счастье – уже от персонажа, но она, как и все следующие, произносятся без всякого представления и актёрства, перед нами живой человек с живыми эмоциями, из 1917 и из 2017 года.

— в точности выбора булгаковских рассказов для инсценировки, в верности следования этому тексту, в точности его театрального воплощения.

— в «невидимости» режиссуры. Все движения героя на сцене (я уж не говорю о его эмоциях и интонациях!) – это сложная театральная партитура, придуманная постановщиком, но все режиссёрские «ходы» и «ноты» – растворены в ткани спектакля, не выпирают, не заметы.

Моноспектакль? Литературный театр? Театр одного актёра? Нет! Это – спектакль, демонстрирующий глубинную сущность театра.