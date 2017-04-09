Театр в Ирбите

Наконец-то получилось попасть в Ирбитский драмтеатр. Не в здание (это-то уже не раз…) а именно на их спектакль. Давали «Прибайкальскую кадриль» Гуркина. Других данных о спектакле не знаю, программку не предложили. В феврале эту же пьесу смотрели в каменской «Драме номер три», так что невольно сравнивали. Пожалуй, каменская постановка все-таки выиграла эту дуэль… но ни в коем случае не за явным преимуществом. Комедия ирбитского театра тоже очень и очень смотрелась. Не исключено, что «Прибайкальскую кадриль» просто невозможно поставить плохо, если, конечно, не портить намеренно спектакль стремлениями к «современной режиссуре». Но Ирбит — провинция, туда столичные моды то ли не докатились, то ли не прижились, в результате — очень неплохой спектакль. Кстати, при очень неплохих актерских работах.

А главная их беда — нет зрителей. Все понятно, Ирбит совсем маленький городок, любой спектакль вычерпывает местную зрительскую аудиторию очень быстро. Но и все равно, какая-то публика есть, спектакли ставятся, театр живет. Хорошо, что нам все-таки довелось их увидеть. Уверен, что не в последний раз.

PS А про «Оскара и розовую даму» театра семьи Моляновых я ничего не написал, потому что не знаю, что писать. Просто хороший спектакль. Что тут еще сказать.