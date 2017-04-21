Собачье обаяние

”СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”, А.Заббаров, ГИТИС, Мастерская Женовача, 2016г. (3)

Текста очень мало. Видимо, была попытка поставить спектакль с опорой не на текст, а на действие, сценографию, фактуру. Попытка не очень удачная (по меркам взрослого театра, для режиссерского факультета полезная). Спектакль держится на первичном, щенячьем обаянии исполнителя главной роли (Александр Николаев). Но так явно проявившаяся актерская природа в данном случае не совпала с холодным и жестким подходом режиссера к произведению (у спектакля подзаголовок «чудовищная история» и это не ради красного словца, это есть в спектакле).