«Сак-Сок», Набережные Челны, реж. Ильгиз Зайниев; «Железо», Петрозаводск, реж. Борис Константинов

Кукольные театры, так получается, я смотрю «по остаточному принципу», почти все в итоге пропускаю, а это абсолютно неверный подход; спектакли с куклами в той же степени могут быть интересными, что драматические и музыкальные, а по факту и лучше оказываются — по крайней мере два дня подряд я ходил на куклы и, в общем, о потерянных вечерах не сожалел.

«Сак-Сок»: 40-минутный кукольный спектакль на татарском языке из Набережных Челнов, да еще на площадке Спартаковской — звучит не слишком вдохновляюще, но работа Ильгиза Зайниева растрогала почти до слез. Несмотря на фольклорную основу — а жанр спектакля и обозначен как «театральный баит» (баит — жанр устного народного творчества, предполагающий неспешное, протяжное исполнение с погружением в транс как сказителя, так и слушателей) — постановка свободна от зачастую присущего «национальным» театрам дурного этнографизма, это современный, в хорошем смысле европейский театр, где наивность (кукольному театру присущая от века и необходимая, без нее он превращается в эстрадное шоу) соединена с изощренностью. Сак и Сок — два брата из татарской сказки-баита, по сюжету их семилетних из-за шалости сгоряча прокляла мать и они превратились в мифических птиц, обитающих в лесу до Судного дня, поскольку снять проклятие матери не может никто, включая и ее саму. Но спектакль фольклорную фабулу не пересказывает и не иллюстрирует. В композиции «Сак-Сока» использованы тексты татарских поэтов, и классиков, как Габдулла Тукай, и сегодняшних молодых. Так что и действие скорее строится как стихотворный сборник, из отдельных поэтических миниатюр, но «прошитых» сквозными мотивами. Двое стариков в деревенском доме, за долгие годы совместной жизни отдалившиеся друг от друга, хотя и обитающие в общем крошечном пространстве. Юноша в ночном клубе, безуспешно пытающийся дозвониться. Молодая пара, оседлавшая земной шар-глобус. Гигантская статуя поэта, из груди которой вылетает «ангелочек» в тюбетейке. Одинокая сорока на ветке. Волшебные птицы Сак и Сок бьются в окна к старикам, в фантазиях посетитель клуба успевает до очередного «абонент недоступен» поговорить с той, которую безуспешно вызванивает. Восхитительные куклы (художник Алексей Митрофанов) — традиционные по технике: планшетные в основном; марионетки появляются только в одном вставном эпизоде, когда в пространство спектакля откуда ни возьмись приходит «старый сеньор с крыльями» и сопровождающий его крабик — персонаж новеллы Г.Г.Маркеса. Совсем не детский, печальный до боли «Сак-Сок» без умильного сюсюканья, но с каким-то просто апокалиптическим финалом против всех предубеждений произвел сильнейшее впечатление.

«Железо»: от петрозаводских кукол, в отличие от совершенно незнакомых набережночелнинских, я изначально ждал многого — и театр в Москве не первый раз, и режиссер Борис Константинов постоянно на виду. Сравнительно недавно я с большим опозданием наконец-то дошел до «Старого сеньора и…», поставленного Константиновым в театре им. Образцова на основе той же самой (плюс еще парочка) новеллы Маркеса, что использована в татарском спектакле, много о нем до этого слышал, не все в этой работе мне показалось одинаково удачным, но по крайней мере это действительно очень стоящая вещь. Петрозаводское «Железо» — тоже достойное сочинение, совместное режиссера Бориса Константинова с художником Виктором Антоновым. Последний придумал и предложил главного героя — старый почти развалившийся запорожец. Константинов дофантазировал на основе собственных семейных воспоминаний историю про вышедших на пенсию супругов Веню и Зину. Зина очень хотела к морю, шила на заказ без устали, копила деньги; а Веня очень любил железки, и вместо билетов на поезд приобрел машину-развалюху, которая без тормозов еще и не доехала до дома сразу после покупки. Далее Веня изо всех сил пытался запорожец починить, так что Зина в какой-то момент устала, ушла… Но Веня так здорово починил и швейную машинку Зингер для Зины, что та все простила, на кое-как реанимированном запорожце они все-таки отправились в путешествие, дорогой опять попали в аварию и на пляже оказались оба загипсованные, но, как говорится, очень довольные. Не в пример набережночелнинским коллегам петрозаводские кукольники активно, даже с перебором, используют т.н. «живой план». А ремонтные «процессы», несмотря на удачно найденные режиссером детали, сильно «утяжеляют», по-моему, драматургию. Собственно кукол в спектакле, если на то пошло — раз-два и обчелся: Веня с Зиной да смешной игрушечный выводок бесшабашного продавца запорожца — забавные, но на одну минуту появляющиеся на магазинных весах куколки. Все остальное — на плечах наряженных в комбинезоны, шапочки и «пилотские» очки с арматурными металлическими «крылышками ангелов» за спинами петрозаводских актеров. Ну и еще остов запорожца, который номинально — герой, а фактически — декорация, и в его салоне, под его капотом возникают то интерьер спальни супругов, то вожделенный пляжный берег. Сделан спектакль безусловно талантливыми людьми, с фантазией, с юмором. Но после философской печали татарского опуса ностальгическая веселость авторов «Железа» по жизни, при которой проработав до старости на производстве нет возможности даже к морю выбраться, а только на речку с удочкой (и хорошо еще если не загребут за «незаконное предпринимательство», как бы забавно не выглядела в исполнении артистов «пошивочная мастерская» Зины на дому, а это ведь считалось криминалом!) меня не слишком увлекла, отчасти даже покоробила. Создатели «Железа» предлагают порадоваться за себя и за героев — да, мол, машина разваливается на ходу, о море остается только мечтать, но главное не унывать и любить друг друга — с «Железом», стало быть, у меня возникли непримиримые мировоззренческие разногласия, мне подобный пафос, пусть и сдобренный иронией, претит. И в финале, когда крошечный запорожец, в очередной раз на две половинки распавшийся от столкновения с деревом, снова сам «собирается» и дальше едет, я не воспринимаю как триумф добра и света, я здесь ощущаю надуманность, фальшь, как бы технически, художнически занятно она ни была реализована.