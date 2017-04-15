«Процесс» Ф.Кафки, театр «Парафраз», Глазов, Удмуртия, реж. Дамир Салимзянов

От Имамутдинова — к Салимзянову, от стильной пустышки — к заводному морализаторству, от эпигонского европейского «контемпорари» к кондовому доморощенному гиньолю. Салимзяновский «Процесс» — где-то на пересечени Беляковича с Колядой. На Имамутдинове про Салимзянова (видели накануне) услышал, что первое действие «зубастое», а второе «более лирическое». Мне, поскольку я после казанского «Ван Гога» с антракта прибежал, достался удмуртский Кафка без зубов, стало быть — и о возможных «зубах» думать не хочется. Грохочущие металлические листы на цепях — это, случайно или нет, просто в точности с Юго-Запада, от Беляковича, там точно такие же использовались десятилетиями. «Поющие» мокрые бокалы — атрибут более универсальный, но примерно из того же бачка «розлив». Зато «Ха-ра-шо» Сердючки в качестве лейтмотива, «Рюмка водки» Лепса на лакировку и телеведущая, из-под печной заслонки читающая после музыкальной отбивки теленовостей гайдаровского «Мальчиша-Кибальчиша» — как есть колядование. Ну и до кучи проговаривание «ремарок» в рации.

Впрочем, Салимзянов, не в пример Коляде или покойному Беляковичу, склонен к «концептуальности». Основа концепции — представление о том, что случившееся с Йозефом К. — …сон. Вот это новость, вот это откровение! А не исключено, что сном была вся предшествующая жизнь Йозефа К. до встречи с судебным капелланом и осознания, что как ни толкуй «притчу о законе», а кто-нибудь да чувствует себя обманутым! Но есть план и попроще, поближе к жизни. Йозеф К., и об этом недвусмысленно прописано в аннотации — «креакл», чуть ли не «хипстер», на что намекает его модный пиджачок, галстучек, ботиночки. В одной из рецензий обещали креакла «молодого и симпатичного», на деле он оказался потертым дядькой, седым, хорошо за сорок — ну да и такие, видно, в Глазове идут за «хипстеров». Не Титорелли же, в самом деле «хипстер» — та еще «богема», забулдыга в рубахе навыпуск, с балалайкой, и окруженный стайкой перезрелых девочек, номинально 12-летних, по факту дебелых жирных теток с цигарками в зубах, дико озабоченных и приставучих; девочки-тетки, правда, смешные, и опять-таки стопроцентная «коляда».

Короче, все остальные, кто окружает Йозефа, будь то художник Титорелли, обвиняемый Блок, их адвокат, капеллан (тот же актер, что и Титорелли, но без балалайки) — сплошь плебеи-быдло-гопота, ходят в олимпийках, трениках и кроссовках, а то и в тапках по-домашнему. Йозеф К., с подачи Дамира Салимзянова, вероятно, думал, что сможет выжить и среди быдла, если не вступать с ним напрямую в контакт — а гопники берут свое, и пора бы уже пробудиться от иллюзий.