Поволжский мустанг

«История лошади». Толстой Лев («Холстомер»). Самарский театр драмы им. Горького (Самара). Реж. Грицай Сергей. (Премьера 09.04.2016). Золотая Маска 2017

История лошади; 6

Каким образом этот спектакль попал на «Золотую маску 2017» в номинацию «оперетта-мюзикл», ведомо только экспертному комитету и организаторам. Драматический спектакль с элементами того, что называется пластическая драма. Его даже танцдрамой не назовешь. Ну еще раза три-четыре за весь спектакль спели. Но дело не в этом. Авторы спектакля смело предложили свой рассказ истории Холстомера. Они не побоялись памяти о театральной легенде, спектакле БДТ с Лебедевым, и не спасовали перед сложностью материала. Лошади умеют тоже плакать, любить, жить и умирать. Они, как и люди, принадлежат только себе и богу. Динамичное действие, приправленное скорее движением, чем танцем молодых жеребцов и кобылок, актеров и актрис. На сцене почти балетный класс, балетные станки и зеркала. Станки они же стойла, загоны, дорожки для забегов лошадей. Молодой, высокий, с упрямым взором и открытой улыбкой, как Пегий в жеребячьей молодости, Владимир Морякин в роли Холстомера. Его индивидуальность делает этот ладно скроенный спектакль историей жизни, высекает эмоцию сопереживания. В меру коллективных движений, в меру песен, в меру драматических сцен. Не натужно, добротно, образно. Самарский театр на этой Золотой маске показал два спектакля — «Побег из Шоушенка» и «История лошади», и оба порадовали. Добротный театр, театр зрительского мейнстрима, но качественно сделанный. Истории, которые интересно смотреть.