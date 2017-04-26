Первая ночь

”ТРАУРНАЯ НОЧЬ”, К.Митчелл, ЭКС-АН-ПРОВАНС, Франция, 2014г. (9)

Вторая постановка Кэти Митчелл нынешних гастролей полная противоположность первой. Простота, ясность, точность немногих деталей, высота второго плана и самоограничение (даже самоумаление) и в исполнении музыки и в режиссуре сценического действия (первой ночи в доме умершего). Самоумаление театра – он только оболочка для музыки, как тело это оболочка для души. Но и музыка здесь исполняется так, словно это оболочка для чего-то иного, серая оберточная бумага. Спектакль заканчивается точкой на бегущей строке (этот маленький знак препинания — последнее, что там появляется) и пустыми коробками-из-под на столе.