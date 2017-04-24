Пение черных ангелов

”НАПИСАНО НА КОЖЕ”, К.Митчелл, АВИНЬОНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ, Франция, 2012г. (6)

Изощренная постановка. Вымороченная музыка.

Постановка полиэкранная, полистилистическая, поливременная (на разных экранах, театральных коробочках действие происходит в разное время и время там течет с разной скоростью). В финале время останавливается в точке «хоррор» — жена убегает от мужа по лестнице, муж преследует ее с ножом в руке, он убил ее (и своего) любовника и скормил ей его сердце, за мужем гонятся три черных ангела. Лобовое визуальное столкновение современного гиперреализма и живописи (светописи) старых мастеров. Лобовое столкновение постдраматического, отстраненного текста-винегрета и традиционной новеллы о любовном треугольнике (и традиционного оперного треугольника голосов баритон-сопрано-тенор). Тотально наглядная деконструкция оперного театра и театра вообще. Тотальное отвращение к человеку и человечеству. А также, тотальное отвращение к себе, к искусству. Ведь любовник – художник, а муж – заказчик, перед нами автопортрет искусства, его места в отвратительном мире. Место действия, дом это островок семейного насилия в океане тотального насилия. Музыка — насилие для ушей, она очень однообразно это самое тотальное отвращение озвучивает.

Кэти Митчелл – Соня XXI века: