Памяти Геннадия Ильина

В Екатеринбурге скончался Геннадий Ильин — большой русский артист, актер Волхонки, Коляда-театра, Камерного театра Екатеринбурга, Драмы № 3 в Каменск-Уральском.

Мощный темперамент, мощная телесность, бездна сценического обаяния и иронии (прежде всего, к самому себе), желание знать как можно больше о театре, о своей роли, коммуникабельность, радушие, заинтересованность в жизни сцены и за сценой. Он умел расспрашивать и слушать. Геннадий Ильин был актером широкого жеста, большого стиля, густой чувственности. Ленивый до невозможности его Осип в колядовском «Ревизоре» составлял разительный контраст к тонюсенькому пришибленному воришке Хлестакову Олега Ягодина. Апостол лени и вороватой нахрапистости, он умело вертел своим недотепой-хозяином, ища выгоды для себя, умея шустро распорядиться, чтобы потом вновь вернуться к сибаритскому состоянию.

Но более всего мне запомнился его Кнуров в Каменск-Уральском: быть может, впервые я увидел, как влечение именитого могучего купца к Ларисе Огудаловой было не формальным добрым жестом или наглым танцем похотливого кота, знающего, что ему достанется жертва при любом раскладе. Кнуров Геннадия Ильина по-настоящему вожделел Ларису, он ее хотел, он взглядом ласкал эту женщину, заманивая в свои щедрые объятия.

Геннадий Ильин был артистом больших чувств, и он умел показать это на сцене.