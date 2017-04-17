«Орлеанская дева» П.Чайковского, Башкирская опера, Уфа, реж. Филипп Разенков, дир. Валерий Платонов

Изначально записывался как раз на башкирскую «Орлеанскую деву», но в последний момент меня переклинило и я решил, что пропускать питерский «Камень» не стоит. Хотя заранее можно было догадаться, что «Камень» — потеря времени. А вот «Орлеанская дева», судя по второму и третьему актам, на которые я с «Камня» успел прибежать — по меньшей мере не совсем. И готов поверить, что первое, самое объемное действие, вообще было прекрасным. Второе точно нет, хотя приглашенная из Екатеринбургской оперы Надежда Бабинцева (Лиза в недавно доехавшей до Москвы «Пассажирке») своим мощным, пускай слегка расшатанным возрастным голосом без особого видимого напряжения перекрикивала ревущий оркестр — правда, одна такая в ансамбле одна нашлась, остальные за оркестровой партитурой «батального» акта почти с концами потерялись. Многие «нашлись» в третьем, где все-таки есть место лирике, и она проявилась неплохо как в вокале солистов, так и у оркестра. О постановочной концепции по двум коротким актам, не видя первого и главного, судить не взялся бы, но оформление второго действия меня малость покоробило — на пустой сцене в подсвеченном дыму телепались какие-то коряжистые «монстры» с рожами-масками (художник Эрнест Гейдебрехт). Пробитые насквозь готические нефы показались банальными. Еще во втором акте запомнились «хоругвеносцы», размахивающие знаменами с бодростью, присущей скорее бейсбольным чирлидерам, а в третьем — но они, видимо, и раньше появлялись — «придворные дамы» в одинаковых красных юбках и на «котурнах». Ну жалко, что я сам себе в погоне за дополнительными впечатлениями (надеялся же получить «два по цене одного») обделил себя, возможно, хорошими и добавил заведомо плохих.