Одинокий голос артхауса

«Снегурочка». Островский Александр, Маноцков Александр композитор. Театр «Старый дом» (Новосибирск). Реж. Пьянова Галина. (премьера 28.04.2016). Золотая маска 2017

Снегурочка; 8

«Эта штука посильнее чем «Фауст» Гёте». Артхаусный спектакль. Казалось бы, такие спектакли надо ожидать в столицах, а они появляются в провинции. Хотя назвать Новосибирск театральной провинцией можно с трудом. Смесь лубка и современной saundrama. Музыку, звуковой ряд Маноцкова можно назвать музыкой только в современном понимании. Это композиция звуков, извлекаемых разным образом и, как правило, не из музыкальных инструментов. Так, например, на гитаре не играют, по ней стучат железной банкой. И, конечно, это не про музыку в смысле мелодии. Поет только Снегурочка, дива из другого мира, пятый элемент, только она обладает голосом, остальные жители Берендеева царства — берендеи только ухают, крякают. Поет Снегурочка замечательным сопрано. Знающий народ, объяснил, что актриса – бухгалтер в театре, и это ее дебют. Это только подтверждает, что Снегурочку можно отыскать в самых неожиданных чащах. Берендей, властный царь всему внимает, народ гуляет, парни, девки на деревне игрища устраивают. Царство темное, света нету. Мизгирь, Купава, Лель, Снегурочка –треугольники, любит — не любит. Девки прихорашиваются, на подиум выходят, парни петухами ходят. Любовь пробуждает солнце, парни и девки преображаются и в простых туниках как жрецы встречают солнце. А Снегурочка, выряженная в наряды, от которых избавились остальные, тает. В этой артхаусной мистерии намешаны отголоски многих тем, тут и власть и народ, и феминистские нотки, и простота и пестрота, и голос природы и немота культуры, и контакты с иным. Редкий жанр – артхаусный лубок. Такой же редкий как Снегурочка, и его также трудно сберечь под жаркими лучами зрительского мейнстрима. Но иногда он является немоватым берендеям.