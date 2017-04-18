О Сэлинджере
Учебный театр ТИ им.Б.Щукина | Спектакль: Сэлинджер
”СЭЛИНДЖЕР”, В.Стасюк, ТУ им.ЩУКИНА, Москва, 2016г. (5)
Первое слабое место – текст, драматургия, литературная основа. Школьный монтаж биографических сведений и музыкальных-танцевально-пластических номеров (приблизительно американских и это второе слабое место).
Как только начинается собственно Сэлинджер, не о Сэлинджере, а его собственная проза, это происходит ближе к концу, так сразу начинается настоящий театр. Настоящая литература с живыми характерами и конфликтами порождает настоящую режиссуру и настоящую актерскую игру. Инсценировки нескольких послевоенных рассказов удались вполне.