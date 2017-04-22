«Написано на коже» Дж.Бенджамина, фестиваль Экс-ан-Прованса в Большом, реж. Кэти Митчелл

Что ни говори, а продукция оперного фестиваля Экс-ан-Прованса на сцене Большого театра — событие экстраординарное, и очень здорово, что такое пока еще возможно, глядишь на наш век и хватит. Далее уже к конкретным произведениям можно относиться по-разному — и я надеюсь, что те, кто объявляют постановки Кэти Митчелл новаторскими шедеврами, делают это от души, а не из соображений корысти либо лояльности. Я до сих пор видел «живьем» два «драматических» опуса Митчелл — «Кристину» и «Дыхание», про последнее в связи с постановкой той же пьесы Марата Гацалова в театре Наций довольно часто вспоминал со скептической иронией, а «Кристина», хоть прошло несколько лет, была примером умелого использования расхожих по сегодняшним меркам театральных технологий, но довольно ярким, хотя и слишком типичным образчиком определенного рода театра.

Специалисты отмечают, что оперная режиссура Кэти Митчелл сколь тесно связана с ее деятельностью в драме, столь же явственно от нее отлична по внешним признакам. «Написано на коже» — не «музыкальный перформанс», но «полноценный» театральный спектакль, костюмный, в декорациях, «все как полагается». Сценография Вики Мортимер — конструкция, разделенная на отсеки-«ячейки» — давно намозолила глаза в разных других постановках, сегодня это для мирового музыкального театра даже по московским меркам «общее место». Из четырех основных «отсеков» два правых — как бы «исторические», средневековое жилище, насквозь прорастающее стволами деревьев, уходящих кронами через переборку на «второй этаж»; левые «помещения» — офисные, это обитель «ангелов», чьими устами рассказывается, а вернее, чьими руками «моделируется» история.

Либретто Мартина Кримпа вроде бы основано «на реальных событиях», имевших место в Провансе в 14-м веке, где некий небедный и небезграмотный землевладелец, далее именуемый Хозяином, заказывает некоему изготовителю книг с миниатюрами, далее именуемому Юношей, иллюстрированную книгу, прославляющую его, Хозяина, добрые дела. Но у Юноши возникает тайная связь с Агнессой, женой Хозяина. Пытаясь отвести подозрения от Агнессы, Юноша убеждает Хозяина, что его любовница — сестра Агнессы, но это уже для самой Агнессы оказывается оскорбительным. Она требует от Юноши-художника нарисовать такую иллюстрацию, чтоб муж навсегда утратил самодовольство. В результате Хозяин, зарезав Юношу, извлекает его сердце и, приготовив, подает жене — та, отведав и узнав, что съела сердце возлюбленного, заявляет, что никогда не забудет этого вкуса, и спешит покончить жизнь самоубийством, прыгая с балкона.

Сюжет достойный камеры Питера Гринуэя, но в отличие от упомянутой «Кристины» здесь Кэти Митчелл совсем не использует видео. И ставку делает не на «картинку», а, как ни странно, на психологию. То есть в центре ее внимания оказывается Агнесса, и для Кэти Митчелл, насколько я уловил, «Написано на коже» в первую очередь — феминистская (очередная) прокламация. Сначала Хозяин доводит жену до отчаяния своим равнодушием в сочетании со склонностью к насилию, затем горе-любовник своим недопониманием: женщина страдает, изнывает от сексуальной неудовлетворенности, пока муж охвачен тщеславием, а возлюбленный «сгорает на работе». Вера-Лота Бёкер здесь показывает себя одинаково великолепной актрисой и вокалисткой, ее тело не менее пластично и выразительно, чем голос.

Саму оперу послушал накануне в записи — каюсь и не буду врать, не целиком, но почти две части из трех, следующих в спектакле без антракта с минутными техперерывами (чистого звучания — на час двадцать пять примерно). Современной оперой «Написано на коже» считается лишь номинально, по факту оно ничем не «современнее» эпидемически распространившегося нынче Вайнберга — такая типичная для второй половины 20-го века качественная, но сугубо вторичная и в лучшем случае второсортная партитура: «неспешно возделывает линованные нотные поля» — сказано про композитора в буклете. На слух напоминает и Мессиана, у которого Бенджамин обучался в Париже, и немецких последователей «новых венцев», и, конечно, Бриттена — британскому автору без этого никуда. Абсолютно традиционное — от состава оркестра (на премьере 2012-го дирижировал автор, в Москве — Франк Оллю) до вокальной техники певцов — и даже не в чистом виде атональное (Бенджамин себя числит в «пост-сериальном» ряду) сочинение.

На генеральной репетиции не пел Джереми Карпентер (типа заболел) — роль Хозяина по факту оказалась мимансовой, хотя и звучала в исполнении «дублера» за пультом сбоку. На самом деле это вышло даже в своем роде «концептуально», а кроме того, говорят («сама я я по немощи моей далеко не ходила, а слыхать много слыхала») нынче для оперных фестивалях это дело обыкновенное, только наоборот, там все чаще оперные звезды поют где-нибудь в сторонке, а дублеры из миманса играют за них на сцене. При этом Хозяин как персонаж, субтильный, худосочный, одно название что бороденка (и та криво прилеплена) довольно жалко, но отчасти и трогательно смотрится рядом с упитанным, рослым Юношей (Тим Мид), и создается впечатление, что ни тому, ни другому героиня всерьез неинтересна, в гораздо большей степени увлечены они друг другом. Кроме них в опере еще действуют ангелы. Вернее, три ангела, чьи партии прописаны в партитуре, воплощаются в персонажей — первый и главный как раз в Юношу, еще одна — в Мари, сестру Агнессы, для отвода глаз ложно обвиненную иллюстратором в связи с ним.

Ангелы «поют злыми голосами» и вообще не похожи на «хранителей», даже напротив, переносясь с парковки у торгового центра в средневековье, служат «проводниками» мракобесных идей/истинных ценностей (в зависимости от исходных идеологических позиций наблюдателя), опираются на Библию, припоминают крестовые походы против жидов и мусульман. В действительности ангелов мимансовых, без пения и без текста, больше трех, их обителью служат левые «отсеки» декорации, там они, сомнамбулически, словно в рапиде, передвигаясь, заняты переодеваниями и прочими операциями, содействующими развитию «основного» сюжета. Взрезанного и лишенного сердца Юношу обихаживает один из этих ангелов-мимов, полуголый и нарисованными-«вытатуированными» крыльями на лопатках. К третьей части игровое пространство «прирастает» по правой стенке подсвеченными лестничными пролетами, но ожидания, что в них-то и бросится под занавес Агнесса, не оправдываются.