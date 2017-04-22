«Мальва» М.Горького, реж. Данил Чащин (лаборатория в МХТ)

Второй эскиз в рамках горьковской лаборатории совсем непохож на первый, показанный месяц назад. Начиная с выбора материала. «Карамора», которую Дмитрий Егоров ставил (пока) в пространстве верхнего репзала — вещь, в основном известная литературоведам, кроме них мало кто ее читал; и при этом шел Егоров вглубь текста, сводя внешние эффекты к минимуму.

В сравнении с ним «Мальва» Чащина — практически «мультимедийное шоу», где задействован видеоарт и используются вентиляторы, звучат на фонограмме рок-хиты (лейтмотив — «This is a man’s world»), а главное, на экран выводятся фрагменты текста, причем не только из «Мальвы». С другой стороны, «Мальва» — это школьная программа, а зачин «море смеялось» — хрестоматийный и затасканный для неприличия. Чащин подчеркнул, что представляет «эскиз», но для «эскиза» как раз его опус смотрится вполне завершенным, а вот для полноценного спектакля — недостаточно самостоятельным, скорее режиссерским «упражнением». И все тут сделано «по науке», соответствует сегодняшним театральным стандартам. На сцене — подиум с песком, камнями и лодкой, наполненной изнутри водой (предметная обстановка, похоже, временно позаимствована из спектакля «Он в Аргентине»), на камни удобно опираться, песок можно пересыпать в руках. Схематичный шалашик из нескольких жердей не мешает обзору публики аж с трех сторон (хотя третья в нашем случае не понадобилась). Текст на экране — микс из фраз «Мальвы» и «Песни о буревестнике», правда, что касается последнего, грамматически «стихи» Горького о буревестнике «транспонированы» из оригинального настоящего времени в прошедшее — то есть «под «Мальву», и перемешаны с тем же пресловутым «море смеялось». Плюс к буревестниковым пророчествам воспроизводится история про Алексея-Божьего человека (ее якобы читает грамотная Мальва) и фрагмент о сотворении мира из книги Бытия. Режиссерская ли это находка или структура, придуманная автором инсценировки Юлии Поспеловой — не знаю, но по моим наблюдениям, существовать в подобной избыточно-«интеллектуальной» драматургической конструкции артистам не слишком комфортно.

Светлана Устинова — сколь парадоксальная, неожиданная и вроде бы «неподходящая» на роль Мальвы, как ее привычно воображать с прежних времен, столь и предсказуемая для описанного модного театрального формата: не «сдобная», как у Горького, но «подвижная», «текучая», и вместе с тем хрупкая, ломкая. Ее героиня грызет то зерна граната, то кусочки льда, что в обоих случаях «символично» (лед есть лед, гранат, нетрудно додумать, эмблема мира мертвых, образ-спутник мифической Прозерпины…) — что едва ли привязано напрямую к материалу, и вместе с тем чересчур абстрактно для дополнительного метафорического плана. Мускулистый Олег Гаас (уже второй раз участвующий в лабораторных проектах МХТ, причем первый, «Леха» того же режиссера, с тех пор вошел в репертуар) на контрасте с партнершей внешне сойдет за мощного, сильного парня, но его персонаж по сути не менее уязвим. Давно не видел новых работ Андрея Кузичева — здесь он сыграл Василия, Яшкиного отца, который в силу интриг Мальвы и ее приятеля Сергея вынужден «делить» девку с сыном, в то время как законная жена и мать одна старится в деревне без поддержки. Честно говоря, наблюдать за Кузичевым было… странно и тяжело. Зато Артем Быстров выступает в привычном амплуа, лихо, но предсказуемо обозначая (без подробностей, на уровне заявки) бесшабашного и бессовестного босяка.

В принципе такую «Мальву» хоть сейчас включай в репертуар, по степени «готовности» она не уступит многим давно идущим на сцене МХТ постановкам, а по качеству работы на много порядков превосходит большую часть «говна малой формы», которую все предыдущие недели просвещенное человечество имело удовольствие наблюдать в конкурсной программе «Золотой маски». Но не в пример где-то корявой, недоделанной, но осмысленной «Караморе» Егорова такая «Мальва», сколько над ней не работай дальше, останется умело выполненным тренировочным режиссерским экзерсисом, и уж со всей определенностью об уже увиденном могу сказать, что свежего взгляда на Горького, какого-то углубления в его прозу она, увы, не содержит; это всего лишь грамотная «аранжировка».