Лошадь Толстого

”ИСТОРИЯ ЛОШАДИ”, С.Грицай, ТЕАТР им.ГОРЬКОГО, Самара, 2016г. (4)

Драматическая основа очень добротна. Харизматичный исполнитель главной роли (Владимир Морякин) уверенно вел спектакль в качестве рассказчика, зеркальные плоскости сценографии (Александр Орлов) дали возможность пространственной игры по горизонтали и по вертикали (на двух этажах) и смысловой параллели между жизнью лошадей и жизнью театральных актеров.

Но … для номинации мюзикл/оперетта было очень мало специфических составляющих синтетического театра – музыки, пения, танца, пластики, драйва, четкости. В таких случаях очень желателен живой оркестр и совершенно необходим профессиональный режиссер по пластике.

Ударная фраза из легендарной постановки БДТ по «Холстомеру» – «Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились» в финале спектакле не прозвучала. Зато прозвучала и ударила другая фраза – «Лечить, верно, хотят — Пускай!». А это значит, что из первоисточника было сохранено самое главное – авторская интонация.