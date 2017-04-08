Листочки «Лавра»

”ЛАВР”, В.Камышникова, ГИТИС, Мастерская Женовача, 2016г. (7)

За современной литературой давно не слежу непосредственно. Спасибо театру, который восполняет пробелы. Прилепин, Пелевин, Иванов, Аксенов. Про Евгения Водолазкина первый раз услышал от Сергея Женовача, пару лет назад на встрече со зрителями в СТИ он говорил об интересе к этому автору и вот первый результат. Хороший результат – дает представление о романе и об авторе.

Первый интерес к театру слова, к театру текста, к театру сценической речи. Текст Водолазкина филологический, сложный, сложносочиненный из нескольких языковых слоев (архаичного, нейтрального и современного). В спектакле текст присвоен, звучит вполне естественно, без швов и звучит ярко. Речевая, хоровая часть, да и весь звуковой ряд (песни, звуки) придуман и исполнен прекрасно. Речь течет ровно, а вот из филологической игры Водолазкина (стилистических перепадов, порогов, ироничного сочетания несочетаемых слов, авторских подмигиваний) никакой театральной игры не извлекли.

Театральный ключ к постановке нашли в первых словах романа – «… жизнь человека неоднородна. Порой случается, что ее части имеют между собой мало общего. Настолько мало, что может показаться, будто прожиты они разными людьми». Очень популярный, когда-то в театре на Таганке, а сейчас в основном на учебной сцене, прием – одного героя играют несколько актеров. Герой из классики или историческая личность уже хорошо знакомая зрителям поворачивается разными гранями.

В данном случае герой не был мне знаком и грани не сложились в целое. Точно также и фрагменты романа, взятые для инсценировки, пунктиром представили сюжетную линию, но не объем. Лучше всего получились парные сцены первого действия (Христофор и Арсений, Арсений и Устинья, Строев и Александра) — полноценные театральные миниатюры. Здесь в тексте обнаружилась самая простая человеческая драматургия (дед и внук, мужчина и женщина) и она ожила на сцене.