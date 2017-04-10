Лекарь поневоле или записки взрослого врача

«Мастер и Маргарита». Булгаков Михаил. Студия театрального искусства. Реж. Женовач Сергей. (премьера 08.03.2017)

Мастер и Маргарита; 6

В моем зрительском театральном опыте это уже восьмой сценический подход к роману, а особых удач не вспоминается. Спектакль Любимова на Таганке — отдельная яркая история, но не про глубины интерпретации. На Юго-Западе я смотрел уже, к сожалению, без Авилова. Был еще радикальный спектакль Франка Кастрофа, который остался занозой в памяти, так как был совсем с другим взглядом на текст, чем привычная восторженность позднесоветского интеллигентского почитания романа. Обаяние текста довлеет. Большой текст не помещается на сцене, не дает возможность ставить все сразу. Есть три линии, на которых можно делать больший акцент: любовная история Мастера и Маргариты, Воланд, свита и советская Москва, история Иешуа. Как правило, проблески удач возникают вокруг второго варианта – Воланд, свита и Москва. Помнится, спектакль Сергея Алдонина в театре им. Станиславского играл только в это. Но Сергей Женовач серьезный режиссер, для него шалостей свиты маловато для спектакля, поэтому эта версия получилась про Воланда, и даже почти без свиты. Все действие сразу происходит в сумасшедшем доме. Герои уже там, и оттуда рассказывают свои истории. Воланд – главный врач этой больницы. Он выслушивает пациентов, играет с ними, или присутствует в их фантазиях. Из Алексея Верткова получился интересный главврач нашей всеобщей больницы. Неторопливый, внимательный, без внешнего величия, но с силой внутреннего авторитета перед всеми окружающими. Мир сумасшедший дом, и только мудрый и опытный Сатана присматривает за людьми. Главврачу еще сочинили команду ассистентов-санитаров, свиту Воланда. Все остальное получилось совсем блеклым. История Мастера и Маргариты такая вялая, что это точно не про любовь. А Иешуа и Пилат изначально сильно больные пациенты клиники, причем Пилат еще и буйный. Любовь, писательство, творчество, вера, да и сам театр, это все не более, чем диагнозы заболеваний.