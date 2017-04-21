«Убийство Жан-Поля Марата». Вайс Петер. Александринский театр (СПб). Реж. Калинин Андрей. (премьера 22.02.2017).

Убийство Жан-Поля Марата; 5

Знаменитая пьеса, отличный текст и в стихах, и в прозе. Маркиз де Сад и Жан-Поль Марат ведут разговор о революции, эволюции, консерватизме, преобразованиях, церкви, власти, народе, жестокости и справедливости. Они ведут этот разговор в психиатрической клинике (где же еще можно вести разговоры на подобные темы) с помощью пациентов клиники, которые и разыгрывают все действие. Постмодернистская игра в психбольницу, в которой играют в революцию. Все темы актуальны. Сад – консерватор, Марат – инноватор-революционер. На фоне революционера и революции даже Сад и садизм выглядят консервативно. Актуальность текста сохраняется, как будто сегодня написано, например, про алчность церкви, слившейся с властью под лозунгом единственного хранителя ценностей. Андрей Калинин верный соратник Николая Рощина. Его больше интересует форма чем содержание. Форма спектакля яркая. Он идет на малой сцене под крышей Александринского театра. Там маленькое пространство, так еще и все действие заключено в небольшое пространство за решеткой, а пациенты-актеры содержатся в еще более тесной клетке. Клаустрофобия в ограниченном физически и социально пространстве. Узники в клетке, пытающиеся в своей игре и диалогах вырваться из нее, или как Сад, наоборот, доказать, что не клетка нас ограничивает. Азартная игра молодых актеров. Но содержание споров при этом уходит на второй план. Политический и социальный диспут, если и привлекает режиссера, то во вторую очередь. Противостояние мнений и позиций не акцентируется, даже наоборот, сглаживается. Лечение революцией не прописывается, водолечение и санитары остаются главными процедурами.