«Лада, или Радость», реж. Марина Брусникина, РАМТ, 7 апреля 2017

Актеры играют спектакль в опасной близости от зрителей: публика сидит прямо на сцене, по обе стороны от деревянного языка подиума, где происходит действие. И отрадно сознавать, что рамтовские «тургеневские» девушки и юноши выдерживают эту проверку постмодернизмом, когда все они как на ладони и каждое движение души и любой жест становятся достоянием зрителей.

Так получилось, что до этого времени я не видела ни одного спектакля Марины Брусникиной. Слышала и читала, что она хорошо работает с текстом, с прозой. Так и есть: инсценировка повести Тимура Кибирова сделана прекрасно, «ода радости» разложена на разные голоса, персонажи подчас как черти из табакерки выскакивают со своими репликами — и все это сливается в один поток, производя впечатление «стихийного постмодернизма». Отдельный респект — музыкальному оформлению Алены Хованской. Деревенские реалии, деревенский грубоватый юмор — все это подается с изяществом отнюдь не наивного искусства.

Понятно, что особенности сценографии (Николай Симонов) имеют свои издержки. Иногда игра идет в сторону пустого зрительного зала, многое зависит от места, на котором сидишь: отдельные сцены может быть плохо слышно или видно с неудачного ракурса. Но все искупается достоинствами постановки. Очень понравилось, как работают все актеры. Нелли Уварова, пожалуй, из всех виденных мною на сцене «собак» наименее похожа именно на собаку. Формально она делает все, как надо, но видали мы собак понатуральнее. Однако это отнюдь не в упрек актрисе: существо, которое она играет, удивительно достоверное — несчастное, счастливое, любящее, живущее в каждом из нас. И все остальные делают своих персонажей (очень узнаваемых) яркими, трогательными, живыми. А тоньше и точнее всех — моя любимая рамтовская актриса Татьяна Матюхова.

Я сейчас человек слабый, потому до сих пор слезы стоят в глазах (иногда на спектакле это были слезы от смеха), но печаль здесь по-настоящему светла, добро однозначно побеждает, и понимаешь, что любить хорошее — нормально и естественно.