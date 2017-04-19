Концерт для тоски с фортепьяно

«Дядя Ваня». Чехов Антон. Заполярный театр драмы им. Маяковского (Норильск). Реж. Шершевский Петр.(Премьера 24.06.2016). Золотая маска 2017

Дядя Ваня; 3

Спектакль задуман как концерт одиннадцати фортепьяно, рояля и скрипки. Персонажей всего восемь, поэтому часть фортепьяно играют концерт молча. Общая идея, что ключи от всех фортепьяно, как и рецепт моченой вишни, утеряны. Тоска. Тоска у всех персонажей, и она же у всех зрителей. Есть интересные находки отдельных сцен, например, Астров рассказывает про леса уезда, используя как карту звучащие струны фортепьяно, а потом демонстрирует сухой стук клавиш без струн. Всё и все перестали звучать. Но и спектакль не звучит. Что-то не сложилось со звуком. Может быть надо что-то исправить в консерватории, то есть в режиссуре.