Книжный дизайн и сексуальное познание

«Написано на коже». Бенджамин Джордж композитор. Оперный фестиваль в Экс-ан-Провансе (Франция) совместно с Нидерландской национальной оперой, театром Капитолия Тулузы, Королевским оперным театром Ковент-Гарден. Реж. Митчелл Кэти, дирижер Оллю Франк. (Премьера 07.07.2012)

Написано на коже; 9

Сюжет известный, но модернизированный. Он, хозяин приглашает юношу, художника, господина оформителя, чтобы он написал, нарисовал книгу, прославляющую хозяина и дом, и проклинающую врагов дома.Она, жена хозяина познает свою сексуальность с помощью юноши. Хозяин убивает юношу и кормит его сердцем жену. Она признается, что ничего вкуснее этого в жизни у нее уже не будет и бросается с балкона. Сцена, когда она в прыжке летит с балкона в воздух, уже была нарисована юношей заранее, как последняя иллюстрация книги. Действие происходит сейчас, в средневековье, и когда угодно. Юноша, сестра жены, ее муж, они же три ангела, сопровождающие действие. Техничная сценография Кэти Митчелл, тяготеющей к использованию опыта монтажа сцен из кино. Оригинальная современная музыка, написанная на заказ для этой оперы. Митчелл усложняет историю и допускает чуть проявленные гей намерения между хозяином и юношей. Отличный контртенор Тим Мид в роли юноши, эмоциональная Вера-Лотта Бёккер в роли жены. Стильная постановка, хорошо и тщательно поставленная и также исполненная. Воистину фестивальный продукт для тонких знатоков и ценителей. Все пишется не на бумаге, все настоящие события, чувства и эмоции пишутся и проявляются на коже. Удачный проект Большого театра, организовавшего показ в Москве двух спектаклей фестиваля в постановке Кэти Митчелл. (Фотография не с этого показа с другими солистами)