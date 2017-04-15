«Из глубины… Художник Винсент Ван Гог», Казанский тюз, реж. Туфан Имамутдинов, хор. Анна Гарафеева

Спектакль невыносимо скучен не только потому, что в нем медленно двигаются впотьмах под заунывную музыку и бормочут что-то невнянтое, но потому в первую очередь, что я в нем не увидел и не услышал ну абсолютно ничего такого, чем не мог бы по паре абзацев аннотации и одной-двум фотографиям себе представить заранее. При этом надо отдать должное — по стандартам среднеевропейского современного театра на стыке танца, перформанса и художественной инсталляции «Из глубины» сделан-то грамотно, осмысленно, умело. То же касалось и виденных мной прежде спектаклей Туфана Имамутдинова, а он в Москве одно время выпускал премьеру за премьерой, вплоть до статусного «Стеклянного зверинца» с Мариной Нееловой в Театре Наций, и везде вот так же — в соответствии со стандартами, но тоскливо и малосодержательно.

Номинально «Из глубины…» посвящается одному из ранних периодов жизни Ван Гога, 1882-1885 годах, о чем режиссер, не надеясь на энтузиазм собравшихся (практически полный зал МТЮЗа набился! и с балконом! я такого не ожидал!) перед началом сообщает лично, и о том, что Ван Гог в тот момент видел себя не художником, а священником, окормляя шахтеров, каковых в округе было большинство. Открывается действо сольным «номером», где почти голый артист «выползает», буквально «извлекает себя» из земли, из кучки грязи. Далее следуют групповые игры с нехитрой, но достаточно внятно отсылающей к Ван Гогу атрибутикой — жердями, сеном, Мешками. К финалу, о чем режиссер заботливо также предупредил вслух, возникает ассоциация с «Едоками картофеля».

Пластическое решение предложено с опорой на буто — и опять-таки объяснил режиссер, почему буто: Ван Гог, значит, любил японские гравюры, а буто обращается к «темной» стороне человеческого бытия — возник танец, правда во второй половине 20-го века, так еще лучше, еще современнее. Тексты переписки братьев Винсента и Тео положены на музыку, которая хоть и звучит в записи, претендует на приз как за работу композитора Эльмира Низамова наравне с режиссурой Туфана Имамутдинова и хореографией Анны Гарафеевой. И собственно говоря, все это по отдельности и вместе имеет право быть, однако для конвейерного продукта казанский «Ван Гог» исполнен не на уровне высшего пилотажа (достойные, старательные, честно работающие актеры тюза сделали, что могли — не больше и не меньше), а для ручной сборки сами по себе «технологии» явно «типовые» — по моде, но с чужого плеча.