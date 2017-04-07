Испытание профессией

«Записки юного врача». Булгаков Михаил. Театр Мастерская (СПб). Реж. Козлов Григорий. (Премьера 30.04.2016). Золотая маска 2017

Записки юного врача; 10

Григорий Козлов вернулся к режиссированию моноспектаклей. «Дневник провинциала в Петербурге» и «Концерт Саши Черного для фортепьяно с оркестром» с Девотченко уже стали памятной историей. Увы, уже нет Девотченко. Но появился Максим Блинов, и у Козлова с ним получился отличный спектакль. Роль, во всех смыслах, в этом спектакле Максима Блинова велика, он не только единственный на сцене, но он же сделал и инсценировку булгаковского текста. В названии цикла рассказов и спектакля слово «юного» стало ключевым. Эта история о становлении и испытании, школа жизни. Молодой человек переходит от студенческой скамьи к жизни, начинает самостоятельную жизнь в профессии. Это и про врачей, но и про всех других молодых и начинающих профессионалов, когда ты должен пройти испытание самостоятельностью и ответственностью действий, испытание социальной коммуникацией с другим, чем ты привык, окружением. Испытание началом взрослой жизни, когда только ты, и только от тебя все зависит. Но и про врачей тоже. Их профессия по-прежнему и всегда уникальна, в их руках жизнь, и ответственность за жизнь. И вот удивительно. Ведь знаменитая «тьма египетская» это из этого цикла рассказов. Но спектакль получился не про ужас и обреченность существования в этой тьме, он не акцентируется на тьме, он акцентируется на свете становления, становления молодого человека в жизни и профессии, несмотря на тьму. Тьма часть жизни, она как испытание, с которым нужно справиться и справляться. Как по-разному можно видеть одни и те же тексты. Можно из «Записок юного врача» сделать мрачный, безысходный «Морфий» Балабанова, а можно сделать светлый спектакль. Молодость, превращающаяся в жизненную зрелость. В молодой команде театра «Мастерская» молодость сильное преимущество. Актеры часто играют близких себе по возрасту, нет разрыва. Вот и для Максима Блинова это своя история. Спектакль про становления и сам как история актерского становления. Он справляется с этим, и кроме энергии молодости проявляет чуткий профессионализм, разыгрывая историю в лицах окружения из «тьмы египетской». Но спектакль о преодолении тьмы. Юный врач, молодость, надежды.