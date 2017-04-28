Иду в театр им. Пушкина

До этого видела в театре Пушкина только бутусовские спектакли (в том числе и гастрольные, театра Ленсовета) плюс «Дом, который построил Свифт». А между тем слышала много раз о том, что главная специализация Пушки — развлекательные, зрелищные постановки хорошего качества, прежде всего — комедии положений. Наконец-то собираюсь на такой — спектакль «Эта прекрасная жизнь» по пьесе Кена Людвига«Луна над Буффало», правда, режиссер не Писарев, а Роман Самгин (видела его постановку в МТЮЗе).

Елена Яковлева и Игорь Бочкин играют актерскую пару, когда-то бывшую знаменитой. Вот они!))

Спектакль состоится 10 и 11 мая, его страница на сайте театра http://teatrpushkin.ru/plays/eta-prekrasnaya-zhizn

Приглашение получила здесь http://moscultura.livejournal.com/250842.html, moscultura