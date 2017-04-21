Гори, огонь, гори!

Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита» в СТИ, режиссёр Сергей Женовач, 2017

Едва входишь в зал, узнаёшь сценографическую булгаковскую квартиру из «Записок покойника», размещённую на авансцене – слева письменный двухтумбовый стол с лампой, справа – железная кровать, посредине широкое окно, за ним – балкон. Всё то, да не то, всё белого цвета, белый стол, белый пол, белая стена, она сшита из пододеяльников, и даже лампа не зелёная, а тоже белая. А когда начнётся спектакль, то замечаешь и ту самую зелёную лампу мастера Булгакова, она горит в зрительном зале, у левого прохода, на широком подоконнике, и тогда понимаешь, что выморочный белый кабинет на авансцене – это проекция булгаковского мира, а проективные правила указаны в программке – Шизофрения в 2-х частях. Действие происходит в психиатрической больнице. Гардеробщики и билетёры СТИ – в серовато-белых халатах ретро покроя. Как и в романе, Мастер и поэт Иван Бездомный – узники сумасшедшего дома, но и все остальные персонажи тоже здесь обитают: голова Берлиоза (целиком он не появляется), Иешуа, Пилат, Левий Матвей, Афраний – тоже пациенты психбольницы, в белых больничных рубахах до пят, у буйных (Иешуа и Бездомный) – рубахи смирительные. Команда Воланда (Коровьев, Бегемот, Гелла и Азазелло) – медперсонал этой психклиники, они делают уколы, связывают и утихомиривают непослушных, шарят по тумбочкам в поисках гостинцев, наводят порядок, увозят мёртвые трупы, организуют похороны. И только два героя не местные в этой дурке: Воланд – он посетитель, пришёл проведать голову Берлиоза с Бездомным в продолжение разговора на Патриарших, и Маргарита – она живёт рядом со зрителями, балкончик её квартиры нависает справа над зрительным залом.

Здесь же в психушке на сцене и в зрительном зале СТИ Воланд проводит свой варьетешный сеанс чёрной магии. Фокусы: вбросы бабла, сжигания денежных купюр в воздухе и в портмоне, сидение на пустоте – впечатляют. А вот фокус «Ваши денюшки сгорели» – знаком многим и вне варьете, и без чёрной магии. Времена меняются, а вот люди и их $$$филия, корысть – нет, они – вечные спутники человечества. Жертва корыстных интриг, Мастер – абсолютно сломленный и сломанный человек, его положение безнадёжно, спасти его может лишь та сила, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Главный символ и образ спектакля – это огонь, с него начинается спектакль, когда в полной темноте в распахнутой тумбочке вспыхивает пламя, всполохами сгорают жульнические воландовские деньги, с зажжёнными свечами двигается в темноте зала Маргарита со свитой на бал сатаны, а потом к Мастеру, всё второе действие сопровождается звуком и отблесками огня, горения пламени. И этот огонь – очищающий, его насылает на погрязший во зле и пороке город повелитель Зла, в нём сгорают мучители-корыстолюбцы. В финале Воланд улетает на балконе, растворяется в темноте, а Мастер с Маргаритой остаются, удушающая психушная стена из пододеяльников исчезает, бедолагам дарована не свобода, они её не заслужили, им дан лишь покой.

Горький и мрачный спектакль, констатирующий, что спасти от зла в жизни-психушке, может лишь Зло и кроме смертного покоя это спасение ничего и не приносит.