Гильотина страха

«Диалоги кармелиток». Пуленк Франсис композитор. Геликон-опера. Реж. Бертман Дмитрий, дирижер Понькин Владимир. (премьера 28.04.2004).

Диалоги кармелиток; 9

Возвращение театра в отреставрированное здание создало для меня стимулы посмотреть в Геликон-опере то, что я не видел из давнего. Опера «Диалоги кармелиток» имеет славу одной из самых удачных постановок Бертмана. И это правда. Прошло тринадцать лет, но постановка и сейчас очень хороша. Отличная опера Пуленка, умно и стильно поставленная, и хорошо исполненная. Опера про страх внутри нас, про жертвенность и мученичество, про гибель монахинь на гильотине во времена Французской революции. Динамичное действие. Сценография, которая задает и крест, и образ гильотины, и путь на голгофу-гильотину. Очень богатая на образы декорация. Итоговая казнь сделана как игра в кегельбан. Шар катится в кегли, кегли сбиты, нож-затвор опускается. Следующий. Механическое истребление, а над этой дорожкой в сиянии света уходят монахини одна за одной. Сильный, образный, точный финал. Это лучшая опера сейчас в репертуаре Геликон-оперы.