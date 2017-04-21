Еще спектакль каменского театра

18 апреля, гастроли каменск-уральского театра «Драма номер три» в Екатеринбурге. «Последняя женщина сеньора Хуана» по пьесе Леонида Жуховицкого, постановка Дмитрия Михайлова.

Спектакль точно характеризуется словом «добротный». Ладно скроен и крепко сшит. Все на месте и все в меру: и литературная основа, и сценическое решение, и работа актеров. Не сказать, что покорены какие-то высоты, ну и черт с ними. Но и до среднего уровня (не говоря уже о том, чтобы ниже) спектакль ни в одном компоненте не опустился. Не то, чтобы глубокая философия, но понятно, что хотели сказать, при этом не в ущерб зрелищности. И наоборот, постановочные решения нигде не в отрыве от логики событий. Так и надо!

А на «Как я стал» попасть не удалось, работа. Жалко, конечно. Но се ля ви.