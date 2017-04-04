Егор Дмитрич Навальный и социальный лифт

Александр Островский «На всякого мудреца довольно простоты» Пермский Театр-Театр, режиссёр Борис Мильграм, 2016

Спектакль начинается со стендапа, его ведёт самоуверенный энергичный молодой человек, Егор Дмитрич Глумов. Одной рукой он наигрывает на рояле, шутит, рассказывает байки и прибаутки, обовсём и ниочём: о том, что спектакль вот-вот начнётся, что не надо выключать мобильные телефоны, что можно и нужно производить аудиозапись, фото- и видеосъёмку, приветствует опоздавших, советует, где им найти свободное место, задаёт вопросы залу, обыгрывает ответы. Стендапом и интерактивом театр показывает, что Е.Д.Глумов – человек из сегодняшнего дня, современный герой. Посетовав на пассивность зала (не ответили на какой-то его вопрос) он бросает в зал лозунг: «Чего вы сидите?! Так и будете сидеть?! Коррупция! Кругом коррупция! Пошли все на Красную площадь!». И образ современного героя Глумова приобретает более конкретные и ещё более современные черты одного известного борца с коррупцией.

После стендапа спектакль, словно маскирую свою актуальность, уходит в откровенную театральную игру: тут и водевиль, и мюзикл, и цирковые репризы раздвоившихся клоунов Курчаевых, и кабаре, и фокус с перевёртыванием стола, уставленного едой и напитками. Выход каждого нового VIP-персонажа (Мамаева и Мамаевой, Крутицкого, Городулина, Турусиной) или человека из VIP-свиты (Манефа) – это отдельный почти эстрадный номер.

Сценография функциональна и концептуальна одновременно: чёрные однотонные ширмы в два-три ряда позволяют быстро прятаться и скрываться за ними интригану Глумову, из-за них приходят и туда же уходят випы, кажется, что за ними скрыта та сама VIP-жизнь, в которую стремится Глумов, тёмная однотонность ширм ничего ему не обещает – может всё получится, а может и нет.

После антракта за занавесом открывается шикарное цветистое великолепие – многоярусный замок, построенный из ширм, каждая ширма – произведение искусства, шикарная картина в силе рококо, с вензелями, цветами, пастухами и пастушками, на верхней площадке замка играет оркестр, это – дворец Турусиной. Это – воплощённая мечта карьериста Глумова, VIP-образ VIP-жизни, он здесь уже свой, он достиг этой VIP-вершины. Море огней, фейерверки из яркого серпантина, VIP-замок крутится, и поворачивается своей изнаночной стороной, это просто металлическая конструкция, разноцветная мишура и серпантин превращаются в мусор, секретный дневник Глумова с описанием всей правды о VIPах пропал и будет сейчас опубликован, и прочитан VIP-сообществом, социальный лифт, что вёз карьериста вверх остановился. Остановился? VIPы негодуют. Их вердикт: «Изгнать! Наказать!» Но здравый смысл вместе с Глумовым подсказывают: «Он вам нужен, господа. Без такого человека, как он, вам нельзя жить. Не он, так другой будет, да такой, с которым и не договориться». VIPы согласны, пипл после спектакля может двигаться в сторону Красной площади, чтобы опять поднимать социальный лифт с ушлым пассажиром вверх, вверх, до самых высот.