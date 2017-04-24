«Дядя Ваня» А.Чехова, Заполярный театр драмы, Норильск, реж. Петр Шерешевский

Не считаю, что театр должен приносить радость, его задачи другие; но на заполярном «Дяде Ване» я испытывал радость каждую минуту — от того, что живу не в Норильске и каждый день имею возможность смотреть спектакли разных театров, а не только этого. Впрочем, проблема не в Норильске и не в Заполярном театре. Третий год подряд наблюдаю опусы Петра Шерешевского — и каждый был из нового места, каждый не похож на следующий, что вроде бы хорошо, мне как раз интересны режиссеры, которые не тиражируют однажды найденный метод, но постоянно ищут новые; только Шерешевский ищет в творчестве других режиссеров. Его новокузнецкий «Иванов» был бессовестным, унылым слепком с европейского, с немецкого театра.

Затем ижевские «Маленькие трагедии» оказались контрафактным Серебренниковым (в свою очередь тоже мыслящим с оглядкой на немецкие образцы, но хотя бы сообразуясь с местными условиями).

Норильский «Дядя Ваня» — снова сумка «Гермес» за два доллара: ничего своего, надергано от Персеваля до Бутусова, механически намешано, ни оригинальной мысли, ни свежего приема, ни хотя бы выпендрежа, но искреннего… «Концерт для одиннадцати пианино и рояля» — объявляет манерная маман Войницкая в чалме. У концерта насчитывается всего две части — второе объявление звучит после антракта, хотя логично было бы тогда уж, сообразно симфоническому циклу, обозначить каждый из четырех чеховских актов — но ограничиваются двумя частями, «аллегро» и «анданте». Чем «анданте» по темпу или настроению отличается здесь от «аллегро» — я не уловил, но две части так две. Артисты действительно время от времени наигрывают на пианино и пляшут на рояле, у Серебрякова в «анданте» возникает также соло на скрипке, в «конферансе» маман не упомянутой — а ведь она так обожает герра профессора! Зато при демонстрации схемы уезда в прошлом и настоящем Астров использует «препарированный рояль», буквально «играя на струнах» — увы, не души. Основным предметом игры становятся, правда, не музыкальные инструменты, но полиэтиленовые пакеты, разбросанные по всей сцене: персонажи надевают их на головы, дядя Ваня и вовсе натягивает по шею, словно желая задохнуться — реплика «в такую погоду хорошо повеситься» становится лейтмотивом. Режиссер предупреждал, что приехав в Норильск, увидел ворохи пакетов на земле — в Новокузнецке или Ижевске, значит, не видел (повезло), и вместе с художником придумал такую вот оригинальную пластиковую «метафору». Про лампочки на проводках свисающие с колосником и думать не хочется, настолько это сегодня растиражированный момент.

Работа с текстом также налицо. Войницкий говорит «мне пятьдесят семь лет» и предполагает дожить до «шестидесяти… девяти»; в Серебрякова стреляет не два раза, а три — но все равно мимо, все мимо. Звучит ли «Сурок», «Собачий вальс» или «Ода к радости» — одинаково не в кассу. Выделяются двое исполнителей — Соня и Астров, в их дуэте на минуту возникает нечто живое — и снова задыхается в полиэтилене третьесортной режиссуры. Проткнув иголками подвешенные пакетики с водой, герои делают «дождик» и освежают им свои разгоряченные головы, а вдобавок к тому с колосников обрушивается во втором чеховском акте настоящий ливень — никогда такого не было и вот опять… При этом особенно мучивший меня вопрос — зачем Соня и Елена Андреевна сначала в рубашках пускаются плескаться в лоханке (их даже две, но используется одна), а уж потом, вылезая из воды, раздеваются, и не разумнее ли было бы снять рубашки прежде, чем лезть в воду, разрешился на удивление просто: пьяные выкупались, протрезвели, почувствовали себя мокрыми, решили подсушиться. То есть в режиссуре Шерешевского смысл есть, а надо только его увидеть. И в использовании лампочек на проводках, нависающих над сценой, и во «внутренних монологах» перед микрофонными стойками, и в нарисованных Астровым у себя на лице усах до лба — все в дело, а что уже видено-перевидено — так это ж творческое заимствование.

Необходимо было «заесть» заполярную правду чем-то стоящим, и фактически «Золотая маска» завершилась для меня все-таки не норильским «Дядей Ваней», а новосибирскими «Тремя сестрами»: прибежал на четвертый акт, смотрел, как Тузенбах «говорит» Ирине жестом «Ты меня не любишь», или Маша прощается с Вершининым движением кисти руки, и думал: жалко Чехов не видит! Не в том смысле, что «Антон Палычу понравилось бы» — я не берусь судить, и вряд ли в первой половине прошлого века кто-нибудь сумел оценить кулябинский прием, если уж сейчас просвещенные театроведы нос воротят и твердят про отсутствие логики. Просто вот к этому самому Чехов и стремился, что Кулябин в своих «Трех сестрах» реализовал, где у него обнаружилась и «мировая душа», чей «голос звучит одиноко, и никто не слышит», и тот же несчастный Дядя Ваня, которому обещано, что «мы услышим ангелов».