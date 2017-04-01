«Дядя Ваня» А.Чехова, Воронежский камерный театр, реж. Михаил Бычков

Услышал, будто «Дядя Ваня» с «Борисом Годуновым» и только что выпущенной в Воронеже «Грозой» подается театром как своего рода «трилогия» — за «Грозу» не скажу, премьеру я, конечно, не видел, на «Дядю Ваню»-то в Москве дошел наконец-то с опозданием, но с «Годуновым» у «Вани» общего внешне совсем мало. Вороженский «Борис Годунов» — в чистом виде театральная фантасмагория, условность которой зашкаливает.

«Дядя Ваня» в сравнении с ним — подчеркнуто аккуратная во многих отношениях работа, хотя и это отнюдь не «реалистический» в расхожем понимании театр. Пространство Николая Симонова — выгородка из некрашеного дерева, дсп и специфического полового покрытия: будто срезанный, спиленный строевой лес — были могучие дубы, а теперь мы видим одни только пни. Двухъярусные койки-нары, в углу бачок с водой и «душ» за занавеской, на вышках прожектора и между шестами натянуты, будто колючая проволока под электрическим током, гирлянды электролампочек; на заднем плане — слайд с оленем, и фанерные фигурки рогатых оленей постепенно к финалу будут прибавляться непосредственно на сцене; из скупых бытовых деталей — старый радиоприемник, произвольно изрыгающий мелодии позднесоветских шлягеров («Беловежская пуща», «Призрачно все…», «Листья желтые», «Надежда», в финале «Если долго-долго-долго» из детского фильма «Про Красную Шапочку») и закуски на столе, рыбные консервы заводские, овощные домашние; что-то, с общем, среднее между дачей и лагерем. Ну и стаканчики граненые, из которых под «заповедный напев» опрокидывают в себя водку буквально все персонажи, и целыми стаканами, и чаще без закуски, и водка, похоже, местная, своя, собственного изготовления.

Так и живут — вне времени, барачно-коммунальным сообществом, недружной и не очень большой, но семьей. Туповатая интеллигентка-маман в алой беретке (в финале под песню Красной Шапочки ее напялит на себя Соня), Телегин-Вафля в камуфляже, нянька Марина в спецовке, косынке и резиновых сапогах скорее похожая на уборщицу-техничку, Елена Андреевна с халатиком под шубой и купальником под халатом, блондинка в солнечных очках по моде 1970-х; нескладная нервная Соня; и растрачивающий попусту свое остроумие дядя Ваня, Войницкий-Камиль Тукаев. Хотя образ дяди Вани и формально заглавный, и по актерскому воплощению здесь самый яркий, наиболее интересным для меня в спектакле Бычкова оказалось противопоставление Сони и Елены Андреевны — не характеров, не типажей, а прям-таки на уровне биологических видов, настолько они разные, эта Соня-Татьяна Бабенкова, замкнутая, почти аутичная, и Елена Андреевна-Надежда Азоркина-Васильева, в любом ситуации ощущающая себя словно манекенщица на подиуме или фотомодель перед объективом камеры. Менее внятным мне видится Серебряков — то есть обычный демагог-профессор, не больше и не меньше, хотя впервые за десятки различных «дядь Вань» я оценил его подчеркнутый в постановке каламбур насчет того, что доктор Астров так же много понимает в медицине, как он, профессор, в «астро…номии». И нарочито скомканный, затанцованный под детскую песенку монолог Сони про «небо в алмазах», видимо, тоже косвенно соотносится с безнадежным интеллигентским стремлением «через тернии к звездам». Но светит им даже не «незнакомая звезда», «что сорвалась и падает», а в лучшем случае электрогирлянды, смахивающие на колючую проволоку.