Частные номинации

”ГЕРАКЛ”, Д.Бёш, БАШКИРСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, Уфа, 2016г. (4)

В частных номинациях Золотой Маски были представлены Артем Макаров (дирижер) и Диляра Идлисова (женская роль). И это совершенно справедливо. Постановка в целом не масочного уровня, но здесь было кого послушать. А главное, что послушать. Опера Генделя очень хорошая и очень редко идущая. Башкирский театр ее представил, мы получили представление. За это театру и Золотой Маске спасибо.