Бу, Бу, Бу…

”ДЯДЯ ВАНЯ”, П.Шерешевский, Заполярный театр драмы, Норильск, 2016г. (5)

Вот интересно, как бы я смотрел этот спектакль если бы не видел раньше эротический танец Дровосековой. А также рок трех сестер с гитарами, трех дочерей Лира у фортепиано, Ковальчук в ванне, беготню кругами по сцене мальчика с сачком. А также замусоренную Шишкиным сцену. Но я все это видел раньше, поэтому скучал и обращал внимание на не-бутусовское, а его было очень мало. Симметричная картинка была хороша (художник и художник по свету вполне достойны номинации на Маску), а Бутусов симметрию не любит. Несколько актерских дуэтов смогли потеснить гиперактивно бубнящую режиссуру, хотя бы на короткое время.