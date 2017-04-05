Бледный Петроград

”БЕЛЫЙ. ПЕТЕРБУРГ”, Г.Тростянецкий, ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ, СПб, 2016г. (1)

1. Гастрольный спектакль из Петербурга, в названии слово Петербург, в тексте про террор и бомбы, могли бы как-то отреагировать, что в Петербурге сегодня траур. Перед началом по трансляции объявили … фамилию дирижера.

2. А что было в тексте еще, кроме бомб? Больше почти ничего нельзя было разобрать. И бегущей строки не было.

3. Еще в тексте несколько раз встречались стихи Блока. Видимо, роман Андрея Белого оказался слишком простым и коротким для мюзикла, пришлось наращивать чужими стихами.

4. Музыку тоже нарастили – песней «Москва Майская». Чтобы все почувствовали разницу — где Фиртич, а где братья Покрасс.

5. Изобразительный ряд нарастили картиной Репина «Заседание государственного совета».

6. «Маска Красной Смерти» каталась по сцене на роликовых коньках. Столичный город с областной судьбой.

Из всего вышеперечисленного только п.5 можно зачесть спектаклю в плюс.