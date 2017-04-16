Бесстрастие по Рублеву

«Андрей Рублев». Кикта Валерий композитор. Астраханский театр оперы и балета (Астрахань). Уральский Константин хореограф, Воронин Валерий дирижер. (Премьера 28.05.2016).

Андрей Рублев; 3

Современный балет, да еще и на музыку, специально написанную по заказу театра. Для композитора оказывается это уже двенадцатый балет. Музыка прослоена хоровыми вставками, в ней слышатся отголоски ораторий, песнопений, она во многом вторична, не задает сильных эмоций, в ней нет стремительности, большей частью плавно течет, но она вполне позволяет танцевать. С хореографией сложностей гораздо больше. Где-то в анамнезе и «Весна священная» Нижинского, и Тарковский с буквальной цитатой проекции «Троицы», и «Князь Игорь» в борьбе с половцами. Но танца мало, больше хороводов в разных вариантах. Танца иногда настолько мало, что в некоторые моменты танцоры просто стоя слушают музыку.

В российских театрах по мировым меркам много балетных коллективов, и школа есть, много хореографических училищ. Но на все эти коллективы существует огромный дефицит хореографов, хореографов-лидеров, которые могут создать интересную балетную жизнь.