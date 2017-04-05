Белый сон и кровавая явь

Георгий Фиртич «Белый. Петербург» СПб Театр Музыкальной комедии, режиссёр Геннадий Тростянецкий, 2015

Красный. 1905

Это, конечно, не Андрей Белый, из его романа взяты персонажи и сюжетная линия. И методом соцреализма, повёрнутого на 90°, из этого материала сделана оперетта, музыкальная комедия. Народ, рабочие – хорошие, поэтому на сцене они героические, с ясными лицами, красивые, с красными повязками, шарфами.

Буржуи, представители власти – плохие, потому они смешные. Террористы-бомбисты-большевики – очень плохие, потому на сцене они представлены опереточными комическими злодеями, с соответствующими гримами, ужимками и паучьей пластикой движений.

Музыкальная драма

После двух вставных романсов на стихи Блока «По вечерам над ресторанами» и «Девушка пела в церковном хоре» спектакль постепенно набирает драматизм. Главная драматическая фигура – сенатор Аблеухов, страдающий за сына-террориста-красное домино. Второе действие начинается с сильной драматической сольной партии Аблеухова, продолжается дуэтами восстановившихся супружеских пар – Аблеуховых и Лихутиных.

Шутки

Из опереточных шуток про классиков русской литературы, повстречавшихся мрачной петербургской ночью страдающему Аблеухову, удачной признаю лишь про сукина сына Пушкина на роликах. Гоголя, отдающего приказ снять шинель с замерзающего сенатора, и швейцара-Достоевского пуляющегося топориками – не принимаю.

Белый. Финал

Финал – мощный, искупающий квазисоцреалистический схематизм спектакля и дающий разгадку тайны первой части его названия. Раскаявшийся террорист Аблеухов-младший бредёт домой и убеждает себя, что террористический акт его, закладка им бомбы в сардиннице, был всего лишь наваждением, страшным сном, ведь не мог же он готовить убийство своего отца. Хор подхватывает эту мысль – сон, страшный сон. И когда все, в том числе и зрители, убеждаются, что это был сон, шаркающей стариковской походкой выходит верный старый слуга Фирсыч и приносит «сардинки», в тикающей металлической коробке. Звучит пронзительная музыка и под белый-белый снег, засыпающий всё белым цветом скорби, на белой стене проступает реальность, ещё более страшная чем сон – люди с винтовками, пулемётами, расстрелы, казни, убийства, в полутора-двух десятках кадров проходит вся кровавая история двадцатого и двадцать первого веков – первая и вторая мировые войны, … Беслан, Одесса, Париж, … Последний кадр – взорванный вчера вагон петербургского метро на станции «Технологический институт»… Хор и все участники представления кладут низкий поклон жертвам террора, как бы поминая их, зал встаёт, редкий случай единения театра и зрительного зала, трагического прикосновения театра к болевой точке реальности.