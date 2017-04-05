«Белый. Петербург» Г.Фиртича-К.Рубинского, СПб-музкомедия, реж. Геннадий Тростянецкий

Воскресным днем власти разгоняют мирную демонстрацию, а подпольщики-террористы, среди которых активно действуют провокаторы от спецслужб, берутся за изготовление бомбы… — реальность служит плохую службу искусству, и еще двумя днями ранее питерский спектакль в Москве смотрелся бы иначе, оценивался бы объективнее, воспринимался как минимум спокойнее, без ритуальной минуты тишины, прервавшей овации на поклонах, без женских слез на сцене и в зале, то есть так, как заслуживает любое мало-мальски художественное произведение. «Белому. Петербургу» в этом смысле не повезло ввиду нездорово заострившейся его — без ведома и желания создателей — «актуальности». Между тем роман Андрея Белого посвящен событиям 1905 года, опубликован в 1916-м, послужил наряду с предыдущим крупным прозаическим опусом писателя «Серебряный голубь» источником вдохновения и формальных приемов для следующего, уже послереволюционного поколения литераторов-модернистов, и далеко не впервые привлекает внимание театров.

В замечательное книге И.Н.Соловьевой об истории Второго МХАТа инсценировке «Петербурга» уделено особое место, целых две главы (даже «Гамлету» с Михаилом Чеховым поменьше) — тогда роман для сцены пытался адаптировать сам его создатель. Уже в более близкие нам времена «Петербург» инсценировался неоднократно, в версии, созданной для малой сцены прежнего, яшинского театра им. Гоголя, у Сергея Голомазова фактически дебютировал молодой тогда Даниил Страхов — этот спектакль я даже видел. Символизм и фантасмагория — неизменный элемент стилистики во всех обращениях театров к «Петербургу» Белого, но в питерской музкомедии, в силу особенностей жанрового формата, символика доведена до эмблемы (иногда неожиданной, зачастую довольно плоской), а фантасмагория — до абсурда и фарса (нередко переходящего всякие границы вкуса); однако мне такой подход показался против всех предубеждений любопытным, и при всех перехлестах продуктивным, я спектакль смотрел с интересом, где-то морщился от корявых — по большей части все-таки нарочито исковерканных, «взломанных» — реплик и рифм либреттиста Константина Рубинского, где-то уставал от музыки чересчур «ритмичной» и в этих жестких ритмах однообразной недавно скончавшегося композитора Георгия Фиртича (в сравнении с самым известным его творением, песенками к мультику про капитана Врунгеля — «мы бандито, гангстерито…», «как вы яхту назовете…» и т.д. — «Белый. Петербург» яркостью музыкальных номеров, увы, не блещет), далеко не всегда умудрялся расслышать за неудачно подзвученным оркестром под управлением Андрея Алексеева тот самый корявый текст и вокал солистов, и несмотря на это очень жалел бы, если б не смог (ради закрытия фестиваля Ростроповича — но по счастью, удалось организовать день так, чтоб послушать японцев на утренней репетиции и освободить вечер для театра) на «Петербург» пойти, потому что чужие отзывы в этом случае мне бы мало что дали.

Либретто Рубинского в общих чертах воспроизводит фабулу исходного романа, но даже попыток в нем нет опереться на поэтику первоисточника, и может быть, они бы в музыкальном спектакле пришлись не ко двору. Зато полноправным, хотя и невольным соавтором Белого и Рубинского в текстах песенных номеров, особенно стилизованных под распространенные в начале прошлого века камерные вокальные жанры, становится Блок, поэт и человек для Белого не чужой, при всей сложности их долгих творческих и человеческих взаимоотношений. Певичка в трактире поет шансонетку на текст «Незнакомки», Николай и Александра Романовы на светском рауте выступают с дуэтом «Девушка пела в церковном хоре», используется в качестве пароля подпольщиками «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека», всплывает фрагмент из поэмы «12» и т.д. Блоком дело не ограничивается — литературный «петербургский миф» либреттистом и вслед за ним режиссером-постановщиком понимается как в первую очередь набор хрестоматийных персон, образов, цитат, реминисценций: катается на роликах Пушкин в бакенбардах, «значительное лицо» сенатор Аполлон Аполлонович оборачивается «маленьким человеком» Акакием Акакиевичем, ну без идиота Достоевского само собой не обошлось, и даже без Бродского с его переданным одной из героинь спектакля обещанием прийти умирать на Васильевский остров (известно, чего стоят такие и всякие иные обещания женщин и поэтов). Помимо чисто литературных ассоциаций в ход идут и театральные — «Балаганчик» Мейерхольда (опять-таки по Блоку), танцы в духе Айседоры Дункан. И если дуэт Аблеуховых отсылает к развязке «Сильвы» Кальмана косвенно, то «За что, о боже мой» — прямая цитата из «Летучей мыши» Штрауса. Аллюзий, прямо сказать, с перебором, причем лежащих совсем уж на поверхности. В некий целостный образ они все же складываются — но не столько сложный и изысканный, сколько подчеркнуто эклектичный, кричащий, доходящий почти до трэша.

Столь же броские и крикливые костюмы персонажей контрастируют с минимализмом оформления — подвижные модули, складывающиеся в гладкую стену с карнизом и распадающиеся на отдельные части, с лестничными пролетами и схематично обозначенными интерьерами изнутри, с изнанки (сценограф Олег Головко) преимущественно служат экранами для видеопроекций. С видео тоже однозначный перебор, но в спектакле всего через край, вплоть до «швейцарской» сценки, где выведены большевики-эмигранты Ленин, Сталин, Крупская, Арманд, или неожиданно врывающейся в хоровой номер митингующей толпы из другой эпохи и другой столицы мелодии «Москвы майской», когда под «Утро красит нежным светом» на панели выводится хроника демонстраций на Красной площади и Сталин на ленинском мавзолее. По правде говоря, среди избыточного ассоциативного ряда теряется и семейная, и революционная сюжетные линии. В начале спектакля можно видеть напыщенного сенатора Аполлона Аблеухова (Виктор Кривонос) с привычкой к физкультуре и его манерного, изнеженного сынка (Владимир Садков), а также отсутствующую, в Италии пребывающую, но фантомом проплывающую сенаторшу. Последующие трансформации затрагивают и статус, и внешний вид Аблеуховых, но развитие линии отца и сына во втором акте, как мне показалось, сходит на нет.

Несколько ярче подана линия революционеров-террористов, по заданию которых Аблеухов-младший должен содействовать убийству отца. Вообще «террор», и этот мотив в спектакле для меня, пожалуй, самый значимый — это не просто злонамеренная деятельность отдельной группы преступников, в него вовлечены все стороны, все слои, и очень (пожалуй, даже слишком) наглядно уже в первых эпизодах спектакля, после сцены «кровавого воскресенья» показано: вот «террористы» — а вот «истеблишмент», и «решительностью» преисполнены те и другие, террор — занятие обоюдное, есть террор революционный — а есть государственный, есть «господский», а есть «товарищеский», терроризируют сверху — и снизу. Мало того, едва ли не превосходящим по эффектности, в том числе и музыкальной, вокальной мощи образ постановки — провокатор Дудников, одновременно принадлежащий к двум лагерям, двум сторонам конфликта. «Идея подморозить Россию нашла полное понимание в Зимнем дворце».

Выбор для «Петербурга» Белого жанра даже не музыкальной драмы, но фарса с песнями и танцами, оперетки, музкомедии в прямом смысле слова, меня не смущает, а наоборот, располагает. Поэтому мне настолько точным и, не в пример многим другим эпизодам аккуратно решенным режиссерски показался финал с лакеями, несущими замаскированную в банке сардин бомбу, что последовавший за ним видео-эпилог с хроникой современных террористических и военных акций (а современная война — совсем другое дело, чем еще сто лет назад; тот же террор, только легализованный в мега-масштабах, межгосударственных, глобальных) меня, как и многих, сильно покоробил, уж очень «в лоб», до неприличия. Нужды нет, тем более сейчас, подчеркивать столь грубым способом примитивно понятую «злободневность» истории столетней давности — романной и настоящей. В конце концов, часовой механизм бомбы заведен не на днях и не сто лет назад, а по меньшей мере тысячу, фарсу нет конца, и незачем переводить его в плоскость трагедии, катарсис тут неуместен.