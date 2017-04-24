Ложь во спасение, или Все оплачено: «Аудиенция» П.Моргана в Театре Наций, реж. Глеб Панфилов

— Ролей буду играть много! Все самые трудные! Марию Стюарт хочу.

— Она кто?

— Королева! Ей голову отрубили.

— Как, совсем?!

— Совсем.

— За что?!

— За любимого человека.

— Уникально!

Инна Чурикова — это уникально. Это великолепно. Это звучит гордо. Ни на кого не похожая, исключительная, обожаемая актриса. В определенном возрасте, в хорошей для такого возраста физической форме. Ей хочется играть. Она по праву ощущает себя королевой сцены и на сцене желает быть королевой. Правда, уже была — в прошлый раз, когда Глеб Панфилов поставил пьесу Голдмена «Лев зимой», переименовав ее в «Аквитанскую львицу» и таким образом сделав не только фактической, но и номинальной главной героиней жену короля Генриха Плантагенета королеву Элеонору Аквитанскую в исполнении, естественно, Инны Чуриковой. «Аудиенция», продолжающая «королевские игры» Чуриковой и Панфилова, тоже планировалась как репертуарный спектакль «Ленкома», что не случилось, как я слышал, по обстоятельствам далеким от творчества: слишком много денег потратили на «День опричника», на «Аудиенцию» не хватало, Инну Михайловну такое положение дел, мягко выражаясь, не оставило равнодушным — в результате премьера вышла в Театре Наций, спродюсированная Иваном Панфиловым и проспонсированная фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», буквально на днях получившим за поддержку театрального искусства специальную «Золотую маску» (по стечению обстоятельств столь же счастливому, сколь и случайному, у «Золотой маски» и Театра Наций один и тот же директор).

«Аудиенция» — из числа театральных проектов, о которых начинают ходить разговоры задолго до премьеры. Как и в случае с предысторией постановки, премьере предшествовали пересуды насчет ни с чем не сообразных цен на билеты. Театр Наций и прежде ставил рекорды ценообразования, но «Аудиенция» в самом деле перебила не только драму, но даже и балет, по крайней мере что касается московских репертуарных названий. С другой стороны — рассчитан проект на тот сегмент публики, что дешевле в театр просто не пойдет, посчитает, что несолидно. А для «солидных господ» — в самый раз цены, и Театр Наций в очередной раз подтверждает свою принципиальную ставку на энтертеймент премиум-класса для менеджеров средне-высшего звена с молодыми спутницами. За что просвещенными менеджерами плачено — сразу предъявляется наглядно: помимо возможности посмотреть на [говорящую собачку] живую Чурикову в роли Елизаветы Второй — мощная, внушительная декорация с колоннами и позолотой, колоннада уходит вглубь площадки к балкону и фонтану, портал и двери-купе (!), ведущие в монаршью приемную — немыслимых размеров, масштабы которой, пожалуй, и венценосную особу заставят себя почувствовать лилипутом в стране великанов. Обстановка шотландского владения Виндзоров, представленная в первой сцене второго акта, попроще — видеопроекция на заднике и пара кресел под клетчатыми пледами, зато бегают две собачки (не говорящие, но настоящие) и проходит из кулисы в кулису «шотландец», играющий на волынке. Впрочем, я не то что в шотландском замке, а и на общедоступной с некоторых пор (в пьесе такая возможность лишь обсуждается, и королева против) экскурсии в Букингемском дворце не бывал, может там и впрямь такие великанские размеры ампирного ангара с грузовыми створками, а если чуть гиперболизированы художником-постановщиком Ниной Кобиашвили для пущего театрального эффекта — тоже не страшно. Страшно другое.

Пьеса Питера Моргана до сих пор не переводилась и не ставилась на русском, а по эксклюзивному контракту с автором играть в переводной версии королеву никто кроме Инны Чуриковой не может. Но материал в оригинале хорошо известен благодаря широко прошедшей по экранам кинотеатров четыре года назад видеоверсии лондонского спектакля Стивена Долдри, где главную роль сыграла Хелен Миррен:

http://users.livejournal.com/-arlekin-/2612504.html

Событийный ряд пьесы складывается из череды разыгранных в последовательности, определяемой не исторической хронологией, но условной логикой сцены, встреч королевы Великобритании с британскими премьер-министрами. Помимо официальных аудиенций, несмотря на заглавие, в ход идут и частные встречи — на отдыхе (с Гарольдом Уилсоном) или в больнице (с Гарольдом МакМилланом). На долгом веку Елизаветы Второй премьер-министров было уже чертова дюжина — буквально, считая с Терезой Мэй. Но пьеса написана раньше, и до «тринадцатого председателя» еще не дошло, да и не все из двенадцати премьер-министров оказываются в ней персонажами сценическими, про Тони Блэра, например, упоминают, но во плоти он не является (его взаимоотношениям с монархией Питер Морган посвятил свой киносценарий «Королева», в экранизации которого у Стивена Фрирза играла Елизавету все та же Хелен Миррен). Для русскоязычной премьеры Терезу Мэй обещают добавить — но позже, к осении; хотя уже сейчас текстовые различия между оригиналом и адаптированным переводом налицо. У Панфилова переименований «Аудиенция» Моргана в отличие от «Льва зимой» Голдмена не претерпела, зато тексты диалогов в некоторых сценах переписаны в очень значительной степени. Официально — самим автором по согласованию с постановочной командой (то есть режиссером и исполнительницей главной роли, надо так понимать). В первую очередь трансформации коснулись трех эпизодов — с Черчиллем, Тэтчер и Кэмероном, а также отчасти картины с МакМилланом.

Глеб Панфилов не скрывает, прямо говорит в предпремьерных интервью: «В британской версии единственное упоминание о России было в словах королевы: «Русский царь считал, что в Шотландии гораздо холоднее, чем в Сибири». В варианте, предложенном посетителям Театра Наций, королева Британии с многочисленными главами своих правительств только и делает, что обсуждает Россию и ее лидеров, причем отнюдь не царей минувших веков, своих дальних, но все-таки кровных родственников. Иногда создается впечатление, что Питера Моргана в наиболее сложных, уязвимых этапах драматургического труда подменял куда как более проверенный и подкованный в таких вещах товарищ, типа Генриха Боровика, поскольку кроме отношений с Россией и ее правителями британскую монархию и британское правительство, исходя из озвученных диалогов, мало что волновало прежде и волнует нынче. Елизавета подробно расспрашивает Черчилля о Сталине — тот весомо докладывает, как он уважал Сталина, а Россия всегда была и будет великой империей, но что после смерти генералиссимуса в Москве теперь начнется неразбериха и самое время ловить рыбку в мутной воде, искать верных союзников, ведь среди сталинских наследников есть и «либералы». Маргарет Тэтчер держит для самых дорогих гостей в морозилке котлеты по-киевски, называет Горбачева «чудом» и радостно сообщает королеве, что он согласен на объединение Германии и готов вывести оттуда войска, не требуя ничего взамен, потому что «хочет мира» и «процесс пошел» (аудиенция с Тэтчер датирована 1987 годом, на минуточку) — «а он умный?», резонно интересуется в ответ Елизавета. Кэмерон пытается задурить престарелой королеве голову наглой ложью, будто в Восточной Украине находятся российские войска и это ему известно «совершенно точно» — Елизавета, даром что дремлет во время аудиенции Кэмерона и в очередной раз видит сны о юности и танце с будущим герцогом Эдинбургским, а провести себя клеветнику России не позволяет, срамит премьера напоминанием о таких же «точных» сведениях насчет наличия химического оружия у Саддама Хуссейна и, в общем, своего коллегу Путина в обиду всяким там выскочкам-временщикам не дает. Да что там Путин и Кэмерон, когда после операции рака предстательной железы на больничной койке несчастный МакМиллан плачется навестившей его королеве, что Юрий Гагарин приехал в Великобританию по приглашению профсоюзов литейщиков, тем самым обставивших правительство!

Разумеется, пьеса не может быть безразмерной, а спектакль бесконечным (он и так длится около трех с половиной часов), поэтому в счет Сталина, Гагарина, Горбачева, Путина и прочей «великой россией» пришлось пожертвовать многим из того, чем пьеса прославилась изначально. Особенно жалко сцену с Маргарет Тэтчер — там было много остроумного и почти все ушло, уступив место Горбачеву с его «новым мышлением». Вместе с тем намеки на связь Виндзорской династии и нацистов, осуждение Елизаветой агрессии израильской военщины по сговору с Францией и Англией против суверенного Египта и законно избранного Насера, еще некоторые «важные», «ключевые» идейные моменты первоисточника в русскоязычном изводе бережно сохранены. Надо признать, помимо идейно-политических нужд адаптация преследует и чисто коммерческие, да и без собственно художественных соображений не обошлось. В конце концов «Аудиенция» состоит из множества исторических фактов, сведений, да и анекдотов, хорошо знакомой западной, англоговорящей и особенно сугубо английской публике, а по-русски без научной подготовки не считываемых. В адаптированном виде содержание пьесы понятнее, доступнее — однозначно. Но смещаются не только содержательные, идеологические акценты — жанровые вслед за ними тоже. Английская «Аудиенция» — прежде всего политическая сатира в формате, близком к эстрадному скетч-кому. И в первую очередь комический персонаж в ней — сама королева. Не в чистом виде комический, допустим — но ироничное отношение и автора, и режиссера, и актрисы в спектакле Королевского национального театра определяло весь его интонационный строй, да и визуальный ряд тоже.

Иначе в спектакле Панфилова с Чуриковой, что лично для меня в постановке и есть самое любопытное. Казалось бы — королева чужая, да и монархия считай «вражеская», но расчет если не художественный, то идеологический по-своему безупречен: целевой аудитории московской «Аудиенции» мысль о монархии греет душу куда сильнее, чем прогрессивной лондонской общественности. Оттого крен из комедии в драму, а из драмы, точнее, мелодрамы, в пафос и помпезность — неизбежен и обусловлен отнюдь не только спецификой «формата», но и запросами зала. Апофеозом неизбежно становится инсценированная коронация, с епископами, видеопроекциями витражей и мессой на фонограмме под занавес первого акта. Но и во всех остальных случаях королева Елизавета, какой играет ее Чурикова — гораздо больше, чем ироничная, добродушная и мудрая старушка в исполнении Хелен Миррен. И молитвы, апелляции к божественному источнику монархии, упомянутая коронационная церемония — это все здесь не элемент ритуала, который оттеняет искрометные диалоги о политике, но ровно наоборот: разговоры о политике — суть ритуал, а истинный смысл монархии — в сакральности королевской власти. Так играет Чурикова, так чувствуют русские (и неважно в связи с какой фигурой конкретно — Сталин, Путин, да хоть Гагарин) — гармония ожиданий и предложений полная. Чурикова ищет — и как выдающаяся актриса, почему бы нет, легко находит «человека» в Королеве, но играет именно Королеву, тогда как Хелен Миррен — «королеву» в Человеке играла.

При том что, положа руку на сердце, в «фантомной» королеве Натальи Теняковой из богомоловского «Юбилея ювелира» от настоящей Елизаветы побольше, чем в персонаже Инны Чуриковой. Для Чуриковой, для Панфилова и для благодарных зрителей что Елизавета, что Виктория, что Элеонора, Плантагенеты, Стюарты, Виндзоры, вообще любая история, не исключая и хронику текущих событий, свершающихся ныне и транслируемых теленовостями — явления из области легендарно-мифологической, а миф предполагает вполне обоснованное, художественно оправданное спрямление героя, обозначение его не в полноте и многообразии противоречивых деталей, но в ограниченном наборе эмблематичных, универсальных черт цельного характера. В чуриковской Елизавете Второй Виндзорской скорее разглядишь Филумену Мартурано, а то и Асю Клячину, нежели сколько-нибудь подлинное сходство с реальным прототипом героини. Как и в предыдущих театральных работах актрисы — не только Элеоноре Аквитанской, но и героинь спектаклей «Ложь во спасение», до этого «Tout Paye, или Все оплачено»; а где-то уже на самом дне проглядывает лик Паши Строгановой-Жанны Д’Арк («она из народа и я из народа»). Проблема не в актрисе, не в том, что она существует на готовых штампах — в контексте таких задачах это и есть оптимальный для исполнительницы подход к роли, тем более к роли Королевы, как ее понимают и создатели, и зрители спектакля.

При всем уважении к участникам ансамбля «Аудиенции» и в шутку заметить, будто «короля играет свита», невозможно — монархия тут абсолютная и Чурикова царствует безраздельно. Тем не менее некоторые из премьер-министров, при всей карикатурности образов (заложенной драматургом, а в русскоязычной постановке доведенной до циркового гротеска) — достаточно заметные индивидуальности. Не Иден, не МакМиллан и не Мейджор (хотя у последнего две огромные сцены, но ужасно занудные; в оригинале, впрочем, ненамного лучше, и как раз в них изменений по отношению к первоисточнику почти нет) и не Кэмерон — но Черчилль, королевский любимчик Уилсон и, понятное дело, Тэтчер. На роли большинства королевских визави назначены по двое исполнителей, однако Уинстона Черчилля играет без замены Михаил Горевой, и у него это вторая меньше чем за неделю (!) крупная театральная премьера в Москве. Только что видели Горевого в образе бесноватого демагога-судьи из «Салемских ведьм» Миллера (театр на Малой Бронной, режиссер Сергей Голомазов) — и вот на контрасте: согбенный, но несгибаемый, сдержанный внешне, вулканический изнутри сэр Уинстон. Встреча с ним — своего рода «флэшбек», разбивающий аудиенцию с Мейджором, и для нее Инна Чурикова, без того постоянно меняющая наряды, шляпки, парики и брошки на протяжении спектакля, перевоплощается в юную девушку, еще не коронованную наследницу престола, в черном платье, носящую траур по умершему отцу, королю Георгу. На самом деле Елизавета к дню смерти отца была уже замужней женщиной, Чурикова играет, или точнее сказать, обозначает скорее девочку-подростка, но делает это довольно трогательно и в дуэте с Горевым точно, хотя Елизавета-девочка (Елизавета Пинегина/Анна Манакина) и так лейтмотивом проходит-пробегает-протанцовывает через весь спектакль, к финалу вступая с пожилой и многоопытной королевой в диалог.

Персонаж, доставшийся Сергею Пинегину (в очередь Сергеем Колесниковым) — Гарольд Уилсон, премьер-лейборист, профессор экономики, стало быть, интеллектуал «из низов», оказавшийся из дюжины (но счет еще не кончен! как минимум Тереза Мэй в запасе, и неизвестно еще сколько следующих глав правительства!) «фаворитом» королевы. Вероятно, в силу своей открытости, душевной простоты, эмоциональной порывистости. Все эти черты в образе Пинегина и постановке Панфилова тоже, как в случае с Черчиллем или Тэтчер, доведены до клоунады. Маргарет Тэтчер у Веры Воронковой (в очередь с ней заявлена Галина Тюнина) превратилась в плаксивую истеричку, на чьем лице слезы высыхают и возникает улыбка лишь при упоминании России и Михаила Горбачева. Вот это ей-богу грустно, потому что в оригинале «аудиенция» Тэтчер — самое живое и остроумное место пьесы, благо встретились две женщины-ровесницы, одного года рождения, и у Моргана неплохо разработан парадокс: дочка бакалейщика, из самого что ни на есть простонародья, отстаивает интересы консерваторов, то есть крупного капитала, в споре с королевой, выступающей от имени «простых людей», и я помню, что на реплике Елизаветы «Вообще-то я выросла в Букингемском дворце» я во время трансляции лондонского спектакля заржал в голос (а меня рассмешить почти невозможно, я быстрей разрыдаюсь…), настолько в контексте пикировки Тэтчер и Елизаветы это прозвучало неожиданно, смешно, остро — и не в ущерб имиджу ни одной из сторон диалога! Ничего такого, увы, нет в московском спектакле — все ушло на Горбачева и сомнения в его умственных способностях (что, надо отметить, залом принимается на ура, ведь не зря же Черчилль незадолго до того столь убедительно уважал Сталина и Великую Империю — а Горби все просрал и развалил с его «новым мышлением»). Остальным «премьер-министрам» еще меньше повезло — Андрей Харитонов играет аж двух кряду (Идена и МакМиллана), но ролей в сущности нет; Кэмерон и в оригинале был суетливым скоморохом, здесь (тоже двое назначены: Олег Масленников-Войтов и Игорь Коняхин) обернулся мелким ничтожеством; Мейджор (Анатолий Лобоцкий/Сергей Пиотровский) — зануда каких свет не видывал. Еще кроме ряженых епископов в церемонии коронации, юной Елизаветы, шотландской няни будущей королевы, гвардейцев и прочей челяди в своем роде важной персоной оказывается Конюший — название должности условное, по факту в спектакле он Церемонийместер и «шоумен», «ведущий», объявляющий персонажей, сообщающий минимально необходимые о них сведения, дающий «исторические справки», заодно обслуживающий королеву и ее гостей за столом: Владимир Еремин, выполняющий все эти функции (попутно успевающий переодеться в Архиепископа Кентерберийского для коронации), честно отрабатывает все возложенные на него протоколом и этикетом обязательства.

«Аудиенция» — не тот случай, когда можно оценивать спектакль в понятиях успех-провал исходя из художественных категорий; успех же коммерческий и в целом зрительский ей обеспечен заранее. Недовольство могут изъявлять (и то на всякий случай негромко) отдельные маргиналы, целевая же аудитория, на которую ориентированы и ценообразование, и эстетический формат, и идеологическая подоплека проекта, останется удовлетворена с гарантией, и чем ей, спрашивается, не угодили — все в полной комплектации: пьеса про королеву, декорации дворца в более чем натуральную величину с колоннами, позолотой и монументом в глубине, артистов толпа, Уинстон Черчилль, Инна Чурикова, Великая Россия, Сталин, молитвы, девочка, две собачки и волынщик — какого еще надо вам искусства, науки и спорта?