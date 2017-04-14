Античные сцены семейно-бытовой жизни

«Геракл». Гендель Георг Фридрих композитор. Башкирский театр оперы и балета (Уфа). Реж. Исаакян Георгий, дирижер Макаров Артем. (Премьера 25.12.2015). Золотая маска 2017.

Геракл; 7

Гендель редкий гость на российской оперной сцене. А «Геракл» на ней впервые. История Геракла – это типичная история семейной жизни. Семья, ревность, привороты, месть. В данной интерпретации нет богов, есть только люди со своими вечными любовно-бытовыми страстями. Муж, жена, сын уже не мальчик. Муж был в долгой дальней командировке, вернулся после удачно проведенного поглощения и слияния. Привез молодую шалаву из поглощенной фирмы. Жена приревновала, дала зелье приворотное, а оно оказалось ядом. Муж умер. Молодая шалава оказалась не шалавой и вышла замуж за сына. Жена в раскаянье умерла. Исаакян первое действие приближает к реальности. Обстановка современной квартиры, все персонажи в современных одеждах. Только хор в туниках, цвет которых меняется под эмоции сцен. Конец первого действия – разгар ревности, хор весь в красном. Второе действие построено наоборот. Все персонажи в античных одеждах, а хор в современных. Античные одежды второго действия прозрачно намекают, что семейно-бытовые истории вечные. Вроде современная история, но за ней архетипы вечности, описанные еще в мифах и легендах. Современность постановочно удалась больше чем античность. Но главное, что все это было хорошо исполнено и спето. Достоинства исполнения женских партий перекрывали вокальные недостатки Геракла. А Диляра Идрисова (Иола) заслуженно номинирована на «Золотую маску». Оперная Уфа приятно порадовала. В России стали петь барочные оперы. Уфа расширила список оперных городов России с четырех-пяти до пяти-шести.