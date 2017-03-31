Здравствуйте, Иван Петрович!

Сегодня у бутусоведов, бутусофилов и бутусозрителей большой праздник – долгожданная премьера «Дяди Вани». Распределение ролей ожидаемо-бутусовское: дядя Ваня – Новиков, и неожиданно-бутусовское: Серебряков – Мигицко. И очень жаль, что Елену Андреевну не играет Ковальчук. Сначала, при первом взгляде на фотки с прогонов, показалась, что слишком много Шишкина (в нарисованных дверях и табличках над ними), но потом, конечно, увиделось, что и Бутусова много, очень много. И это — замечательно!