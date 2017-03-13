Завершили семинар завлитов!

Памятка завлиту от легендарного завлита Ольги Никифоровой

1. Такой профессии нет.

2. Ни один ребёнок не мечтает стать завлитом.

3. Профессия завлит — дело рук самого завлита.

4. Никаких амбиций.

5. Стать завлитом — выйти замуж. Не всегда удачно.

6. Профессиональные качества завлита: верность, жертвенность, скромность, хитрость, необидчивость, терпение, главное качество — чувство юмора.

7. Неси свой крест и веруй.

Не жди признания, наград, памяти потомков.

Завлит — тень.

Завлит — солнце.

8. Закаляйся. Нервные клетки не восстанавливаются.

Владей мимикой.

Выработай постоянное восторженное выражение лица.

9. Не высовывайся из-за плеча режиссёра.

Имей большие уши и короткий язык,

Знай таблицу умножения, умей делить всё на 16,

верь всему,

не верь ничему.

правда — путь в бездну,

ложь — путь в бездну.

Других путей нет. Найди свой путь.

10. Люби критиков, им тоже не сладко.

Сделай их соучастниками процесса.

11. Мантра завлита: «Это интересно!»

12. Люби артистов. Нет плохих артистов, есть черствые завлиты.

Завлит — защитник и заступник артиста. Все остальные обидчики.

Кабинет завлита — не прачечная.

Нет ничего страшнее пошлости.

Убей сплетню.

Развей сомнение.

Всели надежду.

Помоги отчаявшемуся.

Притормози зарвавшегося.

13. Режиссёр всегда прав, или выходи за другого.

Не жди благодарности.

Не жалуйся.

Не выноси сор из избы.

Не приноси грязь с улицы.

Превращай минусы в плюсы.

Будь щедр на похвалу.

Умей промолчать.

Ты мудр.

Твой театр самый лучший. Не обсуждается.

14. Плачь ночью.

Днём осушай чужие слёзы.

Держи удар.

Держи лицо.

Уходи, если невыносимо.

15. Жизнь важнее театра.

Никого не бойся. Ты самый умный. Ты завлит!