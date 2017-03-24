«Весы» Е.Гришковца в МХТ, реж. Евгений Гришковец

С одной стороны пьеса «Весы» — типичное для Гришковца сочинение, где практически отсутствует фабула, а содержание сводится к рассуждениям на заданную тему и — если это не монолог — спорам, объяснениям с непременным взаимным примирением к финалу. С другой — «Весы» Гришковец поставил сам, и в отличие, например, от «Уик энда» в ШСП, где мой последний по времени опыт столкновения с его драматургией закончился почти катастрофически (для меня, я имею в виду), здесь, в МХТ, отсутствует «режиссерское решение» как таковое, отдельное от текста. Тема выбрана универсальная, а в то же время ставшая модной, даже идеологически на официальном уровне значимой в последние годы: деторождение, что в «геополитическом» контексте называется «демография». Пространство от Николая Симонова незатейливо под стать тексту — на сцене выгорожен «приемный покой» провинциального роддома, и единственная «фишка» сценографа сводится к тому, что первый зрительский ряд оказывается внутри выгородки, то есть часть публики «ожидает» вместе с персонажами-папашами, а две центральные скамейки почему-то развернуты по диагонали, что едва ли возможно в быту и не несет никакой смысловой нагрузки для спектакля, а просто, видимо, придает некое разнообразие стерильной во всех отношениях обстановке.

Что касается пресловутой «смысловой нагрузки» непосредственно текста пьесы — тут у Гришковца давно все найдено, приемы проверены и растиражированы. Артистам остается лишь их отработать. Артисты превосходные, своей кровью питают ходульный текст, терпеливо и со всем возможным разнообразием минут по десять кряду порой переливая из пустого в порожнее и почти спасая от подозрений, что драматург Гришковец получает гонорары построчно, в связи с чем Гришковец-режиссер не спешит вносить сокращения в пьесу даже там, где они ну прям-таки напрашиваются. В приемном покое сидит до поры молчаливый мужчина средних лет и читает, то есть старается на нем сосредоточиться, явно думая о другом, глянцевый журнал — в этой роли я увидел Игоря Золотовицкого, в очередь с ним играет Николай Чиндяйкин. Тут же нервничает молодой папочка Артем (Руслан Братов, в очередь — Артем Соколов), подписавший контракт на «партнерские роды» и собирающийся присутствовать при появлении на свет первенца, но отказывающий в этом «удовольствии» теще. Заявляются двое подвыпивших мужчин — еще один потенциально «счастливый отец» Алексей (Артем Быстров; в очередь с ним Валерий Трошин — охотно верю, что для Трошина это настоящий прорыв, как говорят) и его приятель Эдуард (Артем Волобуев, в другом составе Сергей Угрюмов): у Алексея уже третий ребенок на свет появляется, а он ни разу еще не отвез жену в больницу, и снова «проштрафился», да еще по такому поводу, как футбольная трансляция, и вот не вполне трезвый примчался заглаживать вину — но к роженице его конечно, не допускают, ведь его роды не «партнерские», заранее надо было оплачивать; еще один повод для переживания — до сих пор рождались девочки, но Алексею хочется мальчика, Алексея Алексеевича. Друг Эдуард его утешает, попутно подозревая молчаливого с журналом в том, что его «роженица» — молодуха и дети будут ровесниками внуков от предыдущей спутницы.

Мужчинам, стало быть, есть о чем поговорить — о гороскопах (все младенцы должны появиться под знаком «Весов» — возможно ли, однако, серьезно верить в астрологию?), об именах (тут особенно усердствует разбитной персонаж Волобуева, немало пострадавший от своего «вычурного» имени Эдуард и точно знающий, как должны зваться армяне, евреи, татары и т.д.), тем более что на смену одной бутылке (Эдуардовой) приходит другая (молчаливый мужчина, оказавшийся преподавателем Игорем, постепенно размягчается и достает из портфеля виски, подарок от «заочников» — «брать не хотел, думал взятка» — но, видно, передумал…). Если у всех мужских персонажей по два исполнителя в разных составах, то три женские роли без дублерш играет Вера Харыбина. Знакомый с ее режиссерским творчеством, я никогда прежде, кажется, не видел Харыбину на сцене — а тут аж в трех ипостасях, неожиданное везение. Помимо удобства такой кастинговый ход, надо думать, концептуален: мужские типажи индивидуализированы, а женские образы — будь то теща молодого отца, его же мать или медсестра в роддоме — наоборот, типизированы и, различающиеся лишь деталями (внешнего имиджа и характерных интонаций), по сути взаимозаменяемы. Номинальный пафос «Весов» состоит в том, что женщина-мать совершает ни с чем не сравнимый подвиг, при виде которого мужики грохаются в обморок; сценическая реализация идеи окольным путем намекает на обратное — что та баба, что эта…

В результате фурор «Весам» заведомо гарантирован: молодежь ржет, старухи рыдают, отношение к жизни в духе «ты не служил-ты не рожала» преподносится в максимально доступном, удобоваримом варианте: имитация содержательной глубины на уровне откровений за счет ловкого жонглирования клише, в наборе которых каждый да найдет что-нибудь для себя узнаваемой и оттого приятное (уж на что я от обозначенной проблематики далек, а и то на реплике Золотовицкого «вот выпивать по чуть-чуть и чисто символически не вижу вообще никакого смысла» раскололся!), актерский живой нерв, гальванизирующий примитивную драматургическую мертвечину (даже Руслану Братову удается избавиться от привычки тянуть одеяло на себя и он достойно существует в ансамбле), расчетливые приколы и стерилизованные сентиментальные слюни — все взвешено в правильной пропорции по рецепту точнее, чем в среднестатистическом медучреждении; вплоть до того, что молчаливый сперва, разговорившийся позднее персонаж Золотовицкого — кто бы мог предположить? — караулит в роддоме дочь, которую в далекой жестокой Москве кто-то неизвестный обидел и теперь ее младенец останется без отца, ну да стоит ли переживать с таким-то дедушкой?! Мне претят подобные дешевые манипуляции, но наблюдая, как охотно и восторженно целевая аудитория поддается, ведется на них, могу лишь восхищаться Гришковцом и его бесстыдной, поставленной на поток литературно-театральной индустрией.