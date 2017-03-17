Ужасы семейной жизни

«Царь Эдип». Стравинский Игорь композитор. «Замок герцога Синяя Борода». Барток Бела композитор. МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко. Реж. Туминас Римас, дирижер Феликс Коробов. (премьера 16.03.2017).

Соединение этих двух одноактных опер создало спектакль об ужасах семейной жизни. «Эдип» — это про ужасы жизни отцов (матерей) и детей, а «Синяя борода» — это ужасы про супружескую жизнь. Для Римаса Туминаса это второй оперный опыт и второй подход к теме Эдипа за театральной сезон. До этого уже был драматический вариант. Этот вариант тоже можно назвать драматическим, он ближе к драматическому театру, чем к оперному. Этакая драмопера по аналогии с драмбалетом. В драмбалете много изображения драматического действия, и мало танца. Вот и сейчас так, только в драмопере мало пения.

Царь Эдип; 4

Оперный вариант про Эдипа очень напоминает драматический вариант в театре им. Вахтангова. Такая же суровость сценографии, все очень всурьез, хор главное лицо. Только вместо катка рока посредине сцены теперь большая расколотая голова. Чья это расколотая голова – богов, царей или человека можно только догадываться, но чья-то голова от всего этого точно раскололась. Напоминает декорации из «Маугли» в сцене про покинутый город. Масштабно, но не более. Собственно, вся режиссура оратории сводится к мизансценам хождения около этой головы или хора, или основных героев. Но ходят с очень серьезными намерениями. Все это может быть и смотрелось, если бы это еще и спели. Да, в опере, несмотря на режиссерские старания, надо еще и петь. С этим не сложилось, за исключением персонажей второго плана Тиресия и Вестника.

Замок герцога Синяя Борода; 4

Музыка Бартока и сюжет, на мой вкус, более выигрышны, чем оратория Стравинского. Но распорядиться этим не удалось. Очень простая сценография, он, она и семь дверей в серой комнате. Получился сюжет про то, что жене не стоит наводить порядок в гараже (кладовке, на столе) мужа. Это плохо кончится. С пением частично получилось чуть лучше (Денис Макаров), но это не спасло серую картинку. Особенностью постановки стало то, что оперу перевели на русский язык и пели по-русски. В итоге лучшим в этот вечер был оркестр во главе с Феликсом Коробовым, но только лучшим.