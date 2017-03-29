Тоталитарное не тотальное счастье

«Ак и человечество». Зозуля Ефим («Рассказ об Аке и человечестве», «Мастерская человеков») . Воронежский Камерный театр (Воронеж). Реж. Егоров Дмитрий. (Премьера 08.09.2015). Золотая маска 2017.

Ак и человечество; 8

Спектакль хорош уже тем, что открыл, напомнил интересного писателя. Ефим Зозуля совсем забыт, а его тексты стоят того, чтобы их знать и помнить. История про Ака написана в 1919 году. Небольшой текст, но прозорливый. Еще не было текстов ни Платонова, ни Замятина, не говоря уже об Оруэлле, а Зозуля все написал, коротко, но почти все, и утопию, и антиутопию. В городе появляются объявления о том, что всем предстоит пройти проверку на право на жизнь. Кто не пройдет, тот должен из жизни уйти, или ему должны помочь близкие и друзья, а если и они не смогут, то специальные отряды. Решать все будет Верховная коллегия решительности. Все в сомнениях и панике, но тут узнают, что возглавит это Ак. Ну если Ак, то это хорошо, это ведь Ак. А после этого начинается массовая зачистка общества от не имеющих права на жизнь почти по любым основаниям. А потом Ак заскучал и засомневался, размышляя о людях, сидя на бумажных пачках дел уничтоженных людей. У всех патриархов когда-нибудь наступает осень. Начался кризис. Но Ак посомневался, посомневался и все прекратил. Коллегия высшей решительности преобразована в Коллегию высшей деликатности. И теперь отряды обходят людей, а они добровольно, но желательно не уклоняясь, рассказывают, как им хорошо живется. А Ак исчез. Оставшиеся люди живут благополучной жизнью, стараясь не вспоминать об уничтоженных. Рассказ Зозули емкий, но почти схема. Спектакль хорош не только тем, что обратился к забытому произведению. В спектакле умная режиссура, которая оживляет эту схему. Когда отряды, получив наряд, отправляются за теми, кто лишен права на жизнь, они возвращаются с обувью, сначала несут по паре, затем чемоданами, затем мешками и коробками. На сцене гора обуви. Ак на разных этапах своей истории на полсекунды успевает примерить разные образы – Ленина, Сталина, Гитлера, что-то из времен «перестройки». В этом спектакль мне напомнил «Оно» Сергея Овчарова. Спектакль успевает поиграть и в азарт уничтожения других, и в сытость благополучной жизни, и в создание «нормальной жизни» вместе с залом. А еще в спектакле появляется молчаливая уборщица, которая проходит через все этапы истории. И везде она молчит. Молчаливый не уничтожавший и не уничтоженный народ на вечных ролях уборщика. Мечты утопии против реальности антиутопии.