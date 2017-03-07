Театральный Шоушенк

«Побег из Шоушенка». Кинг Стивен. Самарский театр драмы им. Горького (Самара). Реж. Гвоздков Вячеслав. (Премьера 03.10.2015). Программа Маска плюс Золотая Маска 2017

Побег из Шоушенка; 6

Программа «Маска плюс» для меня пролегла между двумя театральными версиями кинофильмов, между «Догвиллем» и «Побегом из Шоушенка». Театр тянется к хорошим драматическим историям, рассказанным в кино. Но хороший фильм трудно превзойти, помимо интересной истории (это и в тексте есть) фильм еще создает визуальный образ, картинку, и если она удалась, то придумать новую картинку, лучше, или по крайней мере не хуже, трудно.

Самарский спектакль не взлетел до фильма, но достойно рассказал историю, он ее не испортил. Сценография большой сцены, ряды решеток тюрьмы, легко трансформирующиеся пространства, камера, библиотека, кабинет, тюремная прачечная. Только мужской состав, ни одной женщины на сцене, это мужская история. Главным героям не всегда хватает харизмы, иногда они слишком сбиваются на внешнюю демонстрацию эмоций, но спектакль держит ритм скупого мужского рассказа об этой истории. За счет музыкального оформления, пауз, выхода рассказчика Реда на первый план, молчания Энди. Есть два главных героя, а это уже много. Спектакль хорош своей простотой. В такой истории не стоит усложнять, ее достаточно представить.