Стратегия завлита

В финале семинара для завлитов мы провели питчинг. Завлиты (среди 15-ти семинаристов было только трое москвичей, ни одного петербуржца, это завлиты от Калуги до Улан-Удэ) говорили о своих идеалистических планах и о миссии, о повседневности завлита. В результате четырехчасового мозгового штурма были выслушаны потрясающие истории бескорыстного преданного служения театру, полные мечтаний и надежд.

О некоторых мыслях, идеях, целях я тут расскажу — анонимно, потому что проблемы типичны, а, может, завлиты и не хотели бы, чтобы их позиция была озвучена.

— Одна из главных причин работать усиленно на благо своему театру, городу — зависть к деятельности Николая Коляды (в скобках, скажу, что о том же самом говорили недавно и почти все руководители частных театров на соответствующем форуме в Гоголь-центре).

— Необходимость работы с локальными драматургами, создание центра для мотивирования именно местных авторов.

— Жалобы на то, что в городе нельзя делать трех-четырехчасовые спектакли — отвратительно функционирующий общественный транспорт работает против долгого театра.

— Мечта переломить всеобщую оппозицию театров в городе друг к другу.

— Мечта организовать театр таким образом, чтобы не только молодежь «горела» жаждой деятельности.

— Мечта «родить» театральных критиков в родном городе — в том числе через создание городского театрального журнала/блога на все театры.

— Мечта пробить постановки по местной литературе.

— Необходимость защищать режиссера через дискуссии — начинающие спектакль или завершающие его.

— Создание клуба театральных специалистов, в котором бы из пассивно заинтересованных театром могли бы созревать люди, театром обожженные, не способные жить без него. Проблема связана с тем, что целый ряд театральных специалистов не может быть обучен внутри страны, только в столицах (и, стало быть, в столицах и остающийся).

— Компьютерные системы изучения клиентов, адресное знание покупателей театральных билетов, продвинутая база данных для рассылок.

— Необходимость преодолеть инертность театра, что-то противопоставить типичной фразе: «У нас этого [молодой режиссуры, читок, кружков, дискуссий, социального театра и проч.] не будет, так как мы академический театр».

— В провинциальном театре режиссеры приходят и уходят, завлит должен оставаться как цементирующая основа театра, как якорь театрального организма, сохраняющий преемственность.

— Завлит — хранитель ключей к театральному разнообразию. Необходимо понять зрителю, что театр может быть разным.