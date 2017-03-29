Сто пудов грозы

«ГрозаГроза» Островский Александр. Театр Наций. Реж. Марчелли Евгений. (премьера 28.03.2016).

ГрозаГроза; 5

Давно Евгений Марчелли не ставил в Москве, с 2000 года. После этого было Тильзит-Омск-Тильзит-Ярославль. И вот теперь снова Москва, но уже из Ярославля, вместе с ярославской примой Анастасией Светловой и блуждающим Виталием Кищенко, партнером во многих проектах. Марчелли, конечно, о любви, о мужчинах и женщинах, и эта «Гроза» не исключение. Начинается все сценой плескания в бассейне обнаженных Калиновских девок (или баб?). Помнится, похоже уже начинались омские «Дачники». Но дело не в самоцитировании. Этот бассейн задает тональность почти всего спектакля. Вместо Волги с крутыми берегами, пусть даже воображаемой, реальный небольшой бассейн в малую часть сцены. Вместо размаха, широты, стихии — плескание воды в небольшой луже. А дальше страсти в клочья. Кабаниха (Анастасия Светлова) все еще в амплуа Аркадиной, Актер Актерыча из недавней замечательной «Чайки». Много крику, много эмоций во весь голос, но иногда и на тихую интонацию перейти может. Катерине (Юлия Пересильд) хочется эмоций и любви, человек она цельный, прямой и сдерживать себя не может. Кищенко в роли Дикого также «в клочья» изображает дикий опохмел, ну и где-то рядом Кудряш, Кулигин и Варя, Феклуша (Анна Галинова). Юля Хлынина (Варя) после яркой Заречной в «Чайке» Марчелли подтверждает, что может играть крепко, не по годам. Концептуально то, что любовника Бориса Григорьевича и мужа Тихона играет один и тот же Павел Чинарев. Это концептуально. Все мужчины Катерины внешне одинаковы. Другие ее не привлекают. Только с одним химия не клеится, а с другим получается. В другом она добирает то, что не недополучает в первом. Получается, что ищем одно и то же, от такого бежим к такому же. Павел Чинарев до этого активно игравший в спектаклях Константина Богомолова («Лир», «Карамазовы», «Гаргантюа и Пантагрюэль») решительно играет нерешительного мужа и нерешительного любовника. У него все время долг (перед обычаями и маменькой, когда муж, перед сестрой, когда любовник) что-то заслоняет в жизни. К концу в сумятице эмоций и суеты на сцене градус действия возрастает. Катерина после пробных пробежек-полетов («почему птицы не летают») по сцене устремляется в заключительную пробежку-полет. Улетела. Взгляд на текст и пьесу скорее традиционный. Спектакль не про поиск «новых смыслов». Из всего богатства пьесы используется только мотив стремления к настоящей любви через все оковы. Но стройности в этом стремлении не прослеживается. В некоторых сценах понимаешь, что Юлия Пересильд может хорошо играть, реже, но иногда это понимаешь и про Анастасию Светлову. Про Виталия Кищенко понять это так и не удается. Суета режиссуры. Много гроз в названии, но вместо грозы над Волгой мелкий дождичек над лужей бассейна.