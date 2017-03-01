искусственное опыление: «Сад любви» по М.Горькому в театре п/р О.Табакова, реж. Александр Марин

Мы с сумасшедшим профессором не могли пропустить этот спектакль, к которому и внутри театра относятся как к тайному плоду любви несчастной, словно хотели бы, придушив по-тихому, закопать на огороде — а он живет, малютка, сучит ручками-ножками, покрикивает себе. Казалось бы — ну мало ли «Васс Железновых» на московских сценах? Плодятся год от году, уже и не сосчитать, да разные все, от студенческой «мастерской Хейфеца» до «академической» в Малом, от двух подряд в МХТ им. Чехова до одной, зато с Т.В.Дорониной в главной роли и Аристархом Ливановым с Юрием Горобцом на подтанцовках в МХАТе им. Горького, плюс Малая Бронная… Не пересмотреть — я старался, но до Малого (правда, там премьера совсем свежая) не дошел, зомби-шоу Дорониной видел давно, со студенческим опусом, наоборот, запоздало ознакомился недавно и уж конечно побывал на многострадальной постановке Ольги Ворониной в МХТ, та тоже шла «ножками» и казалось, не выживет ребеночек, а ничего, оклемался, хоть и усох в два раза по продолжительности, но как-то держится в репертуаре.

Только если «В.Ж.» Ворониной в МХТ — это как если бы Кирилл Серебренников поставил Горького в театре «Глас», то «Сад любви» Марина в аффилированной «Табакерке» — совсем другое дело, тут во всех смыслах «актерский спектакль». Я на него отправился прежде всего ради Елены Римаренко в главной роли. Кто такая Елена Римаренко? А вот не знаю, в том и загадка, в том и интерес! Не помогает даже гугл, а что касается официального сайта театра — там нет об актрисе никаких данных, кроме скромного фотопортрета, будто фальшивая картинка на чужой ворованной соцкарте. Вообще на страничке «Сада любви» — ни фотоальбома постановки, ни ссылок на публикации в прессе, как если бы спектакль не вышел, а только готовится и его судьба под вопросом, хотя билеты продаются вовсю уже и на следующий месяц тоже. Слышал, якобы премьеру вместо приглашенной звезды играла «своя» Алена Лаптева — у нас она сидела в зале прямо передо мной и я наблюдал как их с Сергеем Беляевым колбасит от каждой фразы Римаренко (будем считать, что это белая зависть творческих людей).

Тем увлекательнее черпать информацию из неофициальных источников — за что купил, за то продаю — будто Римаренко Елена и не актриса вовсе, зато она, ну или ее муж, дали театру денег, чтоб вышел спектакль с нею в роли Вассы. А играть она хотела ну непременно Вассу Железнову, и почему — вероятно, осталось мучительно-неразрешенным вопросом и для режиссера-постановщика, и для партнеров по сцене. На роль Вассы исполнительница, актриса она или нет, объективно слишком молода (не вообще молода, и подавно не слишком, но конкретно под Вассу) — хотя сегодня это как раз модно («сегодня» — это с начала 1980-х примерно), что Васса Борисовна — не живой труп, а луч света в темном царстве (с этой точки зрения образ, созданный Т.В.Дорониной — скорее исключение из правил по нынешним понятиям). То, что за основу взят первый, ранний вариант пьесы, без евреек-революционерок — опять-таки общее место, кроме Льва Эренбурга (опять-таки в МХТ, но на большой сцене и с погибшей Мариной Голуб) никто второй, «советский» вариант не трогал. И пафос спектакля, соответственно — не пророчество социальных перемен задним числом, но утверждение традиционных семейных ценностей через живописание картин деградации отдельно взятой семьи и распада ее внутренних связей. Однако сюжет, как театру с определенной репутацией дают денег под актрису-непрофессионалку, намного интереснее.

Фабула эта известна, по счастью, не только «Пулями над Бродвеем» Вуди Аллена, но и не столь далекими, и вполне реальными примерами в пределах Садового кольца, но все-таки для театров уровня Табакерки казался свежим, оттого возбуждал энтузиазм, но обещал гораздо больше, чем я увидел на деле. Мне ж под это и билет дарили — чтоб, значит, сходил и в красках расписал, однако я и сам не мог предположить произведение столь бесцветное во всех отношениях, при подобных-то обстоятельствах! Подумалось, грешному — может, злые языки оклеветали Елену Римаренко и у нее в кармане три диплома о высшем актерском, просто она долго гастролировала, снималась в Голливуде под чужой фамилией, писала книге о теории актерского мастерства? Правда, возле театрального подъезда перед началом и по окончании представления парковались джипы с мигалками и дежурил реанимобиль — совпадение? не думаю.

Так или иначе первую и большую половину спектакля продолжительностью час пятьдесят без перерыва ничего не обнаруживалось в «Саде любви» помимо унылой и занудливой студийно-антрепризной тягомотины на материале классической пьесы. Персонажи Горького, алчущие утраченного Эдема, живут в пространстве (Марин и сценограф тоже), похожем на бункер, с серыми ничем не прикрытыми, не украшенными стенами и скудной меблировкой в помещениях. Задействован поворотный круг, а затем и подъемник (машинерию нового здания приходится осваивать, чтоб не простаивала), но стены одним цветом со всех сторон. Время от времени актеры перемежают драматические сценки пластическими ремарками в хореографии Николая Реутова, начиная с общего клубка тел в прологе, заканчивая каким-то ритуальными плясками с воздеванием рук и парными типа «бальными» танцами.

Елена Римаренко в первой половине мало чем выделяется из мало чем примечательного строя спектакля. Или она недостаточно бездарна (но зачем тогда проплачивать спектакли и покупать роли? ох, злые языки страшнее пистолета…), или режиссер с ней что-то делал на репетициях (обошлось, надеюсь, без насилия). Некоторые партнеры (обаятельный Павел Шевандо-Семен Железнов, трогательный Денис Парамонов-брат его Павел, мощный Александр Фисенко-Прохор) в отсутствие на сцене «старшей партнерши» позволяют себе вполне даже убедительные драматические этюды, в присутствии же сникают и градус действа опять стремится к абсолютному нулю, к анемии. Это не касается разве что Яны Сексте — «по семейным обстоятельствам», так сказать, участвующая в спектаклях Марина, но имеющая за плечами опыт работы с Богомоловым, Карбаускисом, Рыжаковым и другими настоящими режиссерами, она здесь существует на острие гротеска, на пределе нервного напряжения, чем и выбивается из толпы, заполненной преимущественно недавними выпускниками табаковского колледжа, режиссера лучше Марина не знающими; к месту или не к месту выбивается — отдельный разговор.

Все слетают с катушек после смерти Захара — до сего момента Марин, смирявший свою фантазию, дает ей волю, сцена и актеры приходят движение, в возмущение. Начинаются загадочные и довольно эффектные (пусть и не отвечающие лучшим моим надеждам) массовые упражнения в противогазах — защищенную массовку «опыляют» из шланга серебристыми блестками, красиво, но недолго. Изничтоженным младенцем-пупсиком горьковские «баскетболисты» тоже лихо перебрасываются. Кульминационную сцену семейного драматического объяснения с дракой прерывает общий хор, затем, после хорового пения, пьеса снова возвращается на круги своя, под занавес опускается и прикрывает серые стены рисованный задник с картинкой яблонь в цвету. Зал гогочет — комедия положений! Наконец и Елена Римаренко, сбросив оковы, позволяет себе проявить свою сущность хоть как-то — из нее лезет неопознаваемый жуткий акцент (на голливудский все-таки не похож), но по правде сказать, если Яне Трояновой в «Вие» можно козырять своим уральским говором (на казенный счет) — почему Римаренке в «Вассе» нельзя (да еще за свои же деньги?).

Но в общем, я ожидал большего, думал — Доронина и Воронина отдыхают… не, я так не играю! Так-то и в театр Луны можно сходить! Там имеется аналогичным порядком явившийся на свет спектакль «Антигона» с руководительницей профинансировавшего проект греческого центра в заглавной трагической роли. Ну а вдруг он такой же — обыкновенный скучный плохой спектакль и ничего более, никакого улетного ржачного трэша?! Нет, в следующий раз дарите мне билеты в «Гоголь-центр»!