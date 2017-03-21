Ромер в стихах

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”МИЗАНТРОП”, К.Эрвьё-Леже, КОМЕДИ ФРАНСЕЗ, 2014г. (10)

Молодой человек идет по корридору театра, поднимается по лестнице мимо мраморных бюстов классиков.

Актер пришел на спектакль, очевидно, будет играть главную роль. В нем угадывается Альцест – лицо очень выразительное, очень нервное. Психотип неврастеника самый подходящий для актерской профессии, таким был бы Альцест в кино, если бы его играли Энтони Перкинс или Лотар Блюто.

Актер прошел мимо гримерных, выпил воды из кулера и прямо на сцену. В чем пришел в театр, в том и на сцену вышел. Пальто, костюм, ботинки.

Зрители кинотрансляции получают дополнительный бонус, который не видели зрители в зале – вот это вступление.

Парики-камзолы или джинсы-кроссовки?

Постановщик спектакля делает выбор не в пользу париков (и поясняет в интервью, Мольер писал эту пьесу про своих современников и для своих современников, герои пьесы должны быть одеты также, как и зрители в зале, именно в этом верность автору, а не в переносе действия в XVII век). Режиссер очень рассудительный и очень деликатный. И осовременивание он сделал деликатно, хоть и сказал про джинсы/кроссовки, на сцене мы их не увидели, одежда неброская, современно-нейтральная, без радикализма.

И тут даже не в одежде главное, он добился, чтобы текст Мольера подавался совсем без декламации, в бытовой, разговорной манере. Не на цветистых фразах акцент, а на содержательной стороне, на общении персонажей.

Сердца четырех

Что получилось в результате – история четырех молодых людей, любовный четырехугольник. Филинт любит Арсиною, Арсиноя любит Альцеста, Альцест любит Селимену. Понятные отношения, простая история простых людей, что называется «с улицы». И сколько музыкальной тонкости, сложности в ней открывается при внимательном взгляде.

Получилось очень похоже на фильмы Эрика Ромера, только в стихах.

Актер-неврастеник (Лоик Корбери) сразу забирает всё внимание и всю симпатию зрителя, такая сильная вибрация, и за его мизантропией не поверхностное раздражение светской лестью, а классическое обличение нравов общества:

Все то, что вижу я, глаза мне раздражает;

Впадаю в мрачность я и ощущаю гнет,

Лишь посмотрю кругом, как род людской живет!

Везде — предательство, измена, плутни, льстивость,

Повсюду гнусная царит несправедливость.

Еще немного и выйдет сонет Шекспира №66, тем более что и удерживает Альцеста в обществе та же причина

Все мерзостно, что вижу я вокруг…

Но как тебя покинуть, милый друг!

Альцест любит Селимену. И Селимена отвечает ему взаимностью.

Но сразу же видна и оборотная сторона максимализма. «Любить иных – тяжелый крест» – это тот самый случай. Селимена и сама «прекрасна НЕ без извилин», но самый «тяжелый крест» это отношения с таким Альцестом.

И к дружбе с ним это тоже относиться в полной мере. В спектакле прекрасно разыграны отношения двух друзей — взрывного и спокойного. Противоположности сходятся.

Роль Филинта не такая выигрышная, но не менее содержательная. Эрик Женовез несколькими штрихами, печальными взглядами и кроткими репликами устанавливает паритет. И внимательному зрителю равно интересно следить за обоими друзьями, за их аргументами в споре (очевидно давнем, вечном) и за развитием их любовных романов.

По воле Мольера в финале на сцене остаются четверо, но драматург сосредоточен только на главной паре (Альцест-Селимена). Режиссер же ставит послесловие, доигрывает квартет уже без текста — мизансцены, взгляды и музыка (музыкальная тема Альцеста остается в памяти, когда он уходит навсегда).