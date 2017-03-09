«Побег из Шоушенка» С.Кинга, Самарский театр драмы им. М.Горького, реж. Вячеслав Гвоздков

У меня с Самарским театром связаны определенные воспоминания подростковых лет, но время было такое, что все театры тогда, и Самарский (им руководил П.Я.Монастырский) тоже делали ставку на музыкальные комедии, хотя и в начале 90-х мне довелось посмотреть в самарском воплощении и Лопе де Вегу, и Александра Володина… Стивен Кинг — тоже интересно, хотя совсем из другой оперы. Есть знаменитый и поразивший меня двадцать с лишним лет назад фильм «Побег из Шоушенка», то есть не свежестью сюжета предполагал удивить режиссер Гвоздков. Я заранее знал, что мне придется уйти в антракте независимо от качества спектакля, но когда закончилось первое действие — облегчение я испытал колоссальное. При том что вроде бы спектакль-то — неплохой, приличный. Опускаются и поднимаются решетки со светильниками. Ходят туда-сюда заключенные с охранниками. Однако в тюремной обстановке сообщество взрослых мужиков-преступников смотрится как институт благородных девиц. В диалогах это еще может быть оправданно, но даже момент группового насилия подан так аккуратно, мягко… Бежать из такого Шоушенка вроде и смысла нет. В размеренно-меланхоличный ритм спектакля, который мне, наверное, и четверть века назад показался бы старомодным по стилистике, отлично вписывается герой Андрея Нецветаева — банкир Энди Дюфрейн, попавший в тюрьму по ложному обвинению в убийстве жены и ее любовника. Не берусь оценивать работу в целом, поскольку видел только половину, но, с другой стороны, если б я пришел в театр на спектакль Гвоздкова просто как случайный зритель, а не целенаправленно, то скорее всего от тоски сбежал бы в антракте, даже если б никуда специально не торопился.